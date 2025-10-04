Susana Zabaleta destroza a Samii Herrera, ex de Ricardo Pérez ¡Hasta Nodal sale embarrado! “El güilo fue él”

El romance entre Susana Zabaleta y Ricardo Perez sigue en controversia. Luego de que surgieron rumores de presunta infidelidad por parte de él, así como la controversia que han enfrentado con la prensa por el zafarrancho que protagonizaron, en esta ocasión, la cantante rompió el silencio y se lanzó en contra de la ex del comediante, Samii Herrera.

Eso no es todo, Susana Zabaleta también se lanzó contra Christian Nodal tras la polémica por su reacción a la presentación de Ángela Aguilar en evento de ‘Los 300 lideres’. ¡Se lanzó en su contra!

¿Ricardo Pérez le fue infiel a Susana Zabaleta? / Redes sociales

¿Ricardo Pérez le fue infiel a Susana Zabaleta con Samii Herrera, su ex?

Hace unas semanas comenzó a difundirse la versión de que Ricardo Pérez, presuntamente, le fue infiel a Susana Zabaleta con su ex, Samii Herrera. Según Gabo Cuevas, el comediante había retomado contacto con su expareja a través de mensajes “coquetos”. Incluso, la propia influencer confirmó que sí tuvieron contacto, pero no hubo nada romántico en sus textos.

En un encuentro con reporteros, Herrera mostró la conversación y relató que Pérez la buscó para pedirle que dejara de hablar de él, además de invitarla a verse con la intención de que pudiera “desahogarse”. Ella dejó claro en los mensajes que no aceptaría la propuesta.

Ricardo Pérez y Samii Herrera / Redes sociales

Más tarde, la creadora de contenido publicó un video en redes sociales en el que señaló que, desde su separación en 2023, ha sido objeto de constantes ataques por parte de seguidores del comediante. Según dijo, Ricardo intenta hacerla quedar como “mentirosa”.

“Hoy decido hablar porque esta persona (Ricardo Pérez), intentó pintarme como mentirosa, como alguien que inventa y como alguien sin credibilidad, y yo ya no quiero seguir tolerando que me arrastren a una historia que a mí no me pertenece”. Samii Herrera

En ese momento, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez no se habían pronunciado directamente y a detalle sobre esta situación.

Samii Herrera / Redes sociales

¿Qué le respondió Susana Zabaleta a Samii Herrera, ex de Ricardo Pérez?

Ahora, Susana Zabaleta no solo volvió a reprobar la actitud de la prensa por atacarla tras la mofa de Ricardo Pérez en su canal de YouTube, sino que también lanzó un fuerte mensaje con respecto a lo que ha dicho Samii Herrera y los mensajes que tuvo con el conductor de ‘La cotorrisa’.

En una entrevista con Maía Julia Lafuente en Telediario, ‘la Zabaleta’ presumió el anillo que le dio Pérez y reiteró lo felices que están juntos. Incluso, señaló a Samii Herrera, ex del comediante, de “haber recibido dinero” para salir a hablar.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta / Redes sociales

“Ahora sacaron el rollo de que Ricardo me es infiel, entonces tú dices: ‘¿De verdad creen que nos pueden separar por algo así?’ La novia se prestó, yo no sé si le han de haber pagado, seguro le pagaron un dinero para que dijera (eso), entonces son muy tristes todas estas cosas”. Susana Zabaleta

Asimismo, la actriz volvió a señalar a la prensa de ‘misoginia’ por atacarla a ella por las acciones de su novio. ¡Aseguró que Ricardo solo la defendió!

“Para mí fue un hombre protegiendo a su mujer, lo cual se me hace maravilloso y él tiene la forma. Algunos lo hacen a trancazos, otros a mentadas de madre, él lo hizo de la forma en que lo sabe hacer”, agregó.

IG: @ventaneandouno / @susanazabaleta / IMDb

¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

En la misma entrevista, Susana Zabaleta opinó acerca del matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. La actriz reprobó que la mayoría de las críticas recaigan en la hija de Pepe Aguilar.

Incluso, la actriz no tuvo reparo para despotricar en contra del intérprete de ‘Adiós amor’. ¡Le llamó “güilo”!

“Por ejemplo, yo sé que Angelita no hizo lo correcto, pero el culpable es Nodal, el güilo, cochino, pit... flojo es Nodal. El que traicionó a su mujer fue él. Angelita no estaba casada, pero siempre tendemos a abuchear y a decir: ‘La mujer es la que tiene la culpa’”. Susana Zabaleta

“Le echan la culpa a la mujer, no puedo agarrar al hombre, entonces déjame fregarle la vida a la mujer”, agregó.

Al momento, Christian Nodal y Ángela Aguilar no se han pronunciado a las fuertes declaraciones de Susana Zabaleta en su contra. ¿Habrá nueva controversia?



Así lo dijo Susana Zabaleta: