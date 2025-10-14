Susana Zabaleta reaparece tras salir a al luz que su novio, Ricardo Pérez, podría ir hasta 25 años a la cárcel

La situación legal de Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, está en tela de juicio. Y es que ya se confirmó que existe una denuncia en su contra por presunto abuso y acoso. Tanto él como su compañero de pódcast, José Luis Slobotzky, podrían pasar hasta 25 años en prisión. En medio de todo esto, Susana Zabaleta, pareja de Pérez, reaparece con un tierno mensaje, ¿qué dice?

Susana Zabaleta / Redes sociales

Lee: ¿Eugenio Derbez hizo parodia de la prensa antes que Ricardo Pérez en La cotorrisa? Video revelador

¿Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, irá a la cárcel?

Hace algunas semanas, se dio a conocer que Jesica Bustos, esposa del comediante Xuxo Dom, había interpuesto una denuncia contra unos “creadores de contenido” por los comentarios que dijeron sobre su físico durante uno de sus programas. Si bien no había mencionado nombres, se filtró que se trataba de Ricardo Pérez, José Luis Slobotzky e Iván Mendoza.

Ahora ya es un hecho. En entrevista para TVNotas, Xuxo Dom se dijo muy molesto por toda esta situación, asegurando que defenderá a su mujer hasta las últimas consecuencias, incluso si esto implica que Ricardo y sus amigos vayan a la cárcel.

Xuxo Dom “Ellos defienden a sus mujeres y por menos han hecho borlotes. Incluso han señalado a los reporteros. ¿Cómo no voy a alzar la voz con algo que nos está afectando nuestra vida? Ricardo no es empático; es hipócrita. No tiene la madurez para decírmelo, ni aceptar lo que hicieron. No es nuestra culpa que hayan sexualizado a mi mujer. La apoyé y la acompañé a denunciar, si decide que puedan pisar la cárcel, ¡hasta donde tope! En la denuncia aparecen los 3 conductores: Ricardo Pérez, Slobotzky e Iván Mendoza”

Asimismo, mencionó que se exige una reparación del daño, pues no solo han perdido trabajo, sino también su esposa ha presentado algunas secuelas psicológicas: “Me llueven burlas hacia mi trabajo. Pedimos justicia y una reparación de daños para parar el odio. Hemos perdido campañas de publicidad, seguidores, trabajo. No sé a cuánto ascenderá todo, se tendría que cuantificar el daño y eso lo decidirán las autoridades”, resaltó.

Por otro lado, el doctor en leyes, Mauro Terrones Piñón, explicó que los conductores podrían pasar hasta 25 años de prisión: “Es un tema de abuso sexual, porque externaron cuestiones peyorativas, denigraron la imagen de la presunta víctima y ejercieron bullying cibernético. Además de una pena de cárcel de 25 años, tendrán que pagar una cuantiosa suma por daños morales, así como por el trabajo que la pareja (Xuxo y Jesica) hayan perdido”.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta / Redes sociales

Te recomendamos: Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, destapa que ‘tiene dos hijos con una fan’, ¿Susana Zabaleta lo sabe?

¿Susana Zabaleta y Ricardo Peralta terminan por la denuncia contra el influencer?

En medio de todo este escándalo, Susana Zabaleta reapareció en redes sociales con un mensaje sumamente romántico. A través de historias de Instagram, la famosa compartió un emotivo agradecimiento.

“Gracias por dedicarme tu tiempo, aunque estés cansado y estresado por tus cosas y tu futuro, gracias por hacerme sentir segura y feliz cuando estoy contigo” Susana Zabaleta

La actriz y cantante no mencionó nombres, y solo se limitó a escribir la palabra ‘chango’. No obstante, para muchos, fue una señal de que ella lo apoya a pesar de todo. Cabe destacar que, hace algunas semanas, comenzó a especularse que habían terminado. Esto después de las declaraciones de la ex de Ricardo, quien afirmaba que el influencer la ‘maltrató’ psicológicamente y la quería forzar a tener una relación abierta.

No obstante, todo parece indicar que Susana y Ricardo están dispuestos a vencer las adversidades juntos.

Mensaje de Susana Zabaleta / Redes sociales

¿Qué ha dicho Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, sobre la denuncia en su contra?

Hasta el momento, ni Ricardo Pérez ni sus compañeros de ‘La cotorrisa’ se han pronunciado directamente sobre la denuncia por presunto abuso y acoso. No obstante, cuando recién se comenzó a filtrar la noticia, los presentadores mencionaron que mucha gente comenzaría a “hablar mal de ellos” y a “perjudicarlos”.

Hasta el momento, se desconoce si los influencers ya fueron notificados o si habrá alguna audiencia próximamente. No obstante, Xuxo Dom, esposo de la denunciante, insiste en que apoyará a su esposa hasta el final.

Mira: Susana Zabaleta hace frente a los rumores de infidelidad de Ricardo Pérez, su novio ¿Ruptura?