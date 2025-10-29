Susana Zabaleta vive unas vacaciones caóticas con Ricardo Pérez: ¡sufre robo en su casa y pierde su vuelo!

La vida amorosa y aventurera de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez dio un inesperado giro durante sus vacaciones en Australia, donde la cantante reveló que, además de lidiar con el robo a su casa en México, una distracción de su novio provocó que perdieran sus vuelos hacia su siguiente destino. Lo que debía ser un descanso romántico se convirtió en una experiencia surrealista al estilo de una película de terror, con la pareja aislada en un hotel de montaña casi desierto.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta / Redes sociales

¿Qué pasó con Susana Zabaleta y Ricardo Pérez en su viaje por Australia?

Pese al robo de la casa de Susana Zabaleta, la soprano y el comediante Ricardo Pérez están viviendo unas vacaciones que parecen sacadas de una tragicomedia. Aunque el plan era recorrer Australia con tranquilidad, el viaje se convirtió en una serie de eventos desafortunados que incluyeron un atraco en México y la pérdida de un vuelo clave por culpa de una distracción de Ricardo.

La pareja se hospedó en el ‘Lilianfels Blue Mountains Resort and Spa’, un hotel que, según ellos, parece sacado de la película de terror El resplandor. “¿Dónde estamos, amor?, ¿Por qué estamos aquí?”, preguntó Susana en un video que compartió en redes. Ricardo, con tono sarcástico, respondió:

“Estamos solos en un hotel en las montañas… porque alguien, no vamos a especificar quién, se equivocó con los vuelos”. Ricardo Pérez

La cantante no tardó en aclarar que el responsable fue su novio, quien debía encargarse de los boletos mientras ella lidiaba con una situación mucho más grave: el robo en su casa. “Y Ricardo (estaba) muy distraído con lo de su déficit de atención, entonces perdimos el vuelo a Ayers Rock”, explicó Zabaleta, refiriéndose al icónico monolito australiano que tenían planeado visitar.

¿Cómo fue el robo en casa de Susana Zabaleta mientras estaba de vacaciones?

El caos no comenzó en Australia, sino en México. El domingo 26 de octubre, Susana Zabaleta recibió un mensaje “medio extraño” que la alertó. Al comunicarse con la mujer que trabaja en su casa, descubrió que había sido víctima de una extorsión que terminó en robo. “Extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar las cosas valiosas. Todas las cosas valiosas de mi casa”, denunció la cantante en un video.

Zabaleta explicó que no era la primera vez que vivía algo así. Esto dijo:

“Han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle. Me han pasado tantas veces en la vida que parece que uno nunca acaba de pagar” Susana Zabaleta

La artista se mostró afectada, pero también agradecida por tener a Ricardo a su lado en ese momento tan complicado.

Instagram

¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre Ricardo Pérez tras perder el vuelo?

Lejos de molestarse por la distracción de su novio, Ricardo Pérez, Susana Zabaleta compartió un mensaje lleno de cariño y gratitud.

“Gracias por ayudarme a contener la furia, la impotencia de estar lejos; gracias por la contención, amor por la aventura, por decirme que luego lo volveremos a hacer y a comprar y ganar. Gracias, chango” Susana Zabaleta

En redes sociales aplaudieron el gesto y la actitud con la que tomó la situación.



“Amor es tener a alguien que te contenga incondicionalmente cuando el mundo se te cae a pedazos. Con eso, ya ganaste en la vida.”

“Lo que es para ti siempre encontrará su camino a casa. El amor es una forma de vernos en el ser amado, pues lo que das con el corazón te lo das a ti. ¡Bendiciones!”

“¡Abrazo, Susana! ¡Mando bendiciones! ¡Buen regreso!”

“Ricardo es un gran apoyo; eso demuestra que es un gran ser humano.”

“¡Alguien que saque lo bueno después de lo malo vale oro! ¡Hermosos!”

A pesar de que Susana Zabaleta ha mantenido informados a sus seguidores sobre el robo en su casa y cómo afectó emocionalmente a su empleada, hasta el momento no ha confirmado si tomará acciones legales ni quién está atendiendo el tema en su ausencia.