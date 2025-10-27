¡Susana Zabaleta víctima de extorsión! Saquean su casa durante sus vacaciones: “No es la primera vez”

Susana Zabaleta vuelve a ser tendencia en redes sociales. En esta ocasión, no fue por algo relacionado con su novio, Ricardo Pérez, sino por la extorsión y el robo que sufrió mientras estaba de vacaciones con el conductor de ‘La cotorrisa’.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez / Redes sociales

¿Qué le pasó a Susana Zabaleta mientras estaba de vacaciones?

A través de redes sociales, la cantante Susana Zabaleta dio a conocer que el pasado domingo 26 de octubre había recibido un mensaje “medio extraño”, por lo que decidió marcar a su empleada doméstica para corroborar si todo estaba bien en su domicilio.

La trabajadora le informó que unas personas le habían hablado para extorsionarla y poder saquear la residencia, llevándose muchas cosas de valor.

“Como muchos saben, no estoy en casa, estoy disfrutando de unas vacaciones, como siempre lo hago en octubre. Hace como media hora, me mandó un mensaje alguien raro, se me hizo raro, hablé por teléfono a mi casa y extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar las cosas valiosas. Todas las cosas valiosas de mi casa” Susana Zabaleta

La celebridad mencionó que quería compartir la noticia con su público, ya que no era la primera vez que pasaba por algo similar: “No es la primera vez que me pasa. Han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle. Me han pasado tantas veces en la vida que parece que uno nunca acaba de pagar”, indicó.

Si bien no hizo mención sobre si iniciará un proceso legal, admitió estar muy fastidiada con este tipo de situación y le pidió a su público tener mucho cuidado.

¿Qué ha dicho Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, sobre el robo y extorsión que sufrió la actriz?

Hasta el momento, Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, no se ha pronunciado ante el robo que sufrió Susana Zabaleta recientemente. No obstante, se sabe que actualmente está con ella.

Y es que, tras compartir su desafortunada anécdota, la famosa lanzó un corto video de ella junto a Ricardo en lo que parece ser un teatro: “De un día que amaneció maravilloso y se volvió algo de terror, y luego se convirtió en una maravilla”, manifestó.

Cabe destacar que no ha sido la única famosa a la que han saqueado su casa. El ejemplo más sonado es el de Consuelo Duval. Aunque su caso fue más complicado.

Susana Zabaleta / Redes sociales

¿Cómo fue el robo que sufrió Consuelo Duval?

A diferencia de Susana Zabaleta, Consuelo Duval contó desde el principio que su empleada doméstica estuvo involucrada en el robo de su residencia. Todo ocurrió a finales del 2023. La comediante subió un comunicado explicando que había regresado de un viaje antes de lo previsto y que, al llegar, encontró su casa saqueada.

Señaló que su trabajadora, en complicidad con otras personas, se llevó objetos valiosos de su casa, por lo que inició un proceso legal. Lissandra ‘N’ admitió su culpabilidad y fue condenada a 7 meses y 15 días de prisión por el delito de robo agravado.

La condena fue sustituida por multa y reparación de daños, por lo que la empleada no fue a prisión. La actriz le otorgó el perdón, alegando que veía “algo de inocencia” en ella y que, al final del día, era madre de familia.

“Tuve un careo con ella. La vi, aceptó su responsabilidad, y algo en el fondo de mi alma me hacía pensar que tenía alguito de inocencia, pero ya respondió que era culpable y eso me dolió en el corazón, la perdoné”, indicó en aquel entonces.

