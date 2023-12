Robo en casa de Consuelo Duval: Fiscalía detiene empleada doméstica por presunta participación

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reportó la detención de Lissandra ‘N’, presunta empleada doméstica de Consuelo Duval, quien denunció un robo a su casa.

El martes 5 de diciembre, Duval regresó a su hogar para encontrarse con un escenario desolador: joyas, dinero en efectivo y otros valiosos objetos habían sido sustraídos. Con prontitud, denunció el robo ante las autoridades.

Consuelo Duval, a través de su cuenta en Instagram, compartió detalles desgarradores: los delincuentes se llevaron más de 500 mil pesos y objetos valiosos.

Según reportes iniciales, la mujer fue aprehendida por policías preventivos, quienes la encontraron presuntamente en posesión de joyas , dinero en efectivo y otros objetos que coinciden con lo reportado como robado por Duval.

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuajimalpa, bajo la Coordinación General de Investigación Territorial anunció que se llevará a cabo una exhaustiva inspección en el lugar del robo y se procederá con la revisión de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como particulares para detener a los involucrados.

Consuelo Duval llora devastada en sus redes sociales

“De todas las novelas, películas, series que he hecho en mi vida ninguna ha sido más difícil que esta que estoy viviendo. Lamento que se me quiebre la voz, pero estoy frágil y vulnerable. Me sentí sola”, expresó Consuelo Duval. Contrario a especulaciones, Duval aclaró que el robo no involucró métodos de inteligencia artificial. Además, reveló información crucial: su nueva empleada doméstica tenía cuatro meses laborando con ella.

Sin embargo, la actriz afirmó que esta empleada habría perpetrado el robo en colaboración con su esposo y otra persona más.

