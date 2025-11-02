¿Qué es ‘La patrona’? El modus operandi con el que robaron a Susana Zabaleta y Pati Chapoy

Susana Zabaleta y Pati Chapoy fueron blanco de extorsión. Mientras disfrutaban de unas vacaciones, sus casas fueron blanco de un sofisticado robo que involucra extorsión telefónica, engaños y una estrategia conocida como ‘La patrona’. Este modus operandi, que ha afectado a varias celebridades. La historia de Zabaleta, contada por ella misma en redes sociales, y el testimonio de Chapoy en televisión, pusieron en la mira a los delincuentes operan con precisión y conocimiento previo. ¿Qué es exactamente ‘La patrona’ y cómo puedes protegerte? ¡Entérate!

¡Cuidado! Puedes ser víctima de una gran extorsión.

/ YT

¿Susana Zabaleta fue víctima del modus operandi ‘La patrona’? Así ocurrió el robo en su casa

La actriz y cantante Susana Zabaleta vivió un momento aterrador mientras disfrutaba de unas vacaciones con su pareja, el comediante Ricardo Pérez. A través de una historia en Instagram, la protagonista de Sexo, pudor y lágrimas reveló que recibió un mensaje extraño que la hizo temer por la seguridad de su hogar.

“Hace como media hora me mandaron un mensaje la muchacha que trabaja en mi casa fue extorsionada y sacaron cosas del lugar, por favor cuídense”, expresó Zabaleta en un video grabado durante su viaje.

Luego se confirmó que la artista fue víctima de un robo mediante el modus operandi conocido como ‘La patrona’, una técnica de extorsión que ha afectado a varias figuras públicas. En este caso, los delincuentes engañaron a una trabajadora doméstica, quien terminó entregando pertenencias valiosas a desconocidos.

Este no es el primer robo que sufre Susana Zabaleta. En 2015, un grupo de personas entró a su casa y saqueó su caja fuerte, llevándose joyas, dinero en efectivo y otros objetos de valor mientras ella estaba en funciones de teatro.

Susana Zabaleta revela que tuvo cáncer / Especial

¿Cómo fue el robo a Pati Chapoy con el mismo modus operandi de extorsión ‘La patrona’?

La conductora de Ventaneando, Pati Chapoy, también fue víctima del modus operandi ‘La patrona’ en 2019. Mientras estaba de vacaciones con su esposo, recibió una llamada de uno de sus hijos alertando sobre una extorsión telefónica.

“Mi marido recibe una llamada de uno de nuestros hijos para decirnos de una extorsión por teléfono, donde intimidaron a una persona que trabaja en mi casa, quien tomó una maleta y la llenó con objetos valiosos (...) se los entregó en propia mano” Pati Chapoy

La llamada fue realizada por una mujer que convenció a la empleada de que había un intento de vandalismo en la casa. Le aseguró que si entregaba los objetos, no pasaría nada. La trabajadora, asustada, accedió a entregar una maleta con pertenencias de valor.

Pati Chapoy / Redes sociales

¿Qué es ‘La patrona’? El modus operandi que pone en riesgo a celebridades

El modus operandi ‘La patrona’, también conocido como ‘Sobre amarillo’, es una forma de extorsión que ha ganado notoriedad. Se ha alertado sobre este método, que consiste en contactar a trabajadores domésticos o empleados de confianza mediante llamadas, mensajes o incluso correos electrónicos.

Los delincuentes se hacen pasar por personas cercanas a los patrones, simulando una emergencia grave. Les hacen creer que sus jefes están en peligro y que necesitan entregar objetos valiosos como joyas, dinero o electrónicos para “resolver” la situación.

Una vez que los trabajadores caen en la trampa, entregan los artículos directamente a los extorsionadores, quienes ya tienen información previa sobre la casa, los horarios y las rutinas de los habitantes.

Ante esto, se recomienda ignorar este tipo de mensajes y verificar directamente con los patrones si realmente existe una emergencia. Además, se aconseja capacitar al personal doméstico para que no caiga en este tipo de engaños.

¿Consuelo Duval también fue víctima de ‘La patrona’? Esto fue lo que aclaró la actriz

Tras los casos de Susana Zabaleta y Pati Chapoy, comenzaron a circular rumores sobre una posible víctima más: Consuelo Duval. Sin embargo, la actriz de La Familia P. Luche desmintió esta información en sus redes sociales.

A través de una historia de Instagram, Duval explicó que lo que ocurrió en su casa no fue un robo por extorsión, sino un abuso de confianza por parte de una de sus trabajadoras. “No fue ‘La patrona’, fue otra cosa”, aclaró, dejando claro que su caso no está relacionado con el modus operandi que afectó a sus colegas.

¿Cómo evitar caer en el modus operandi ‘La patrona’? Recomendaciones para protegerse

Se han emitido recomendaciones para evitar caer en este tipo de extorsiones:



Capacitar al personal doméstico sobre cómo actuar ante llamadas sospechosas.

sobre cómo actuar ante llamadas sospechosas. Verificar directamente con los patrones cualquier situación que parezca una emergencia.

cualquier situación que parezca una emergencia. No entregar objetos de valor sin confirmación directa.

sin confirmación directa. Denunciar inmediatamente cualquier intento de extorsión al 911 o a las autoridades locales.

La historia de Susana Zabaleta y Pati Chapoy sirve como una advertencia para todos los ciudadanos, especialmente aquellos que cuentan con personal en casa. La prevención y la comunicación directa son clave para evitar ser víctimas de este tipo de delitos.