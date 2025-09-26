Tras muerte de Débora Estrella, reportero de Telediario protagoniza encontronazo en plena transmisión en vivo

El programa ‘Telediario’ enfrentó una dura pérdida por la muerte de Débora Estrella, una de las conductoras del programa, quien perdió la vida el 20 de septiembre de 2025 en un accidente aéreo en el municipio de García, Nuevo León. En medio del luto, uno de los reporteros de dicho programa protagonizó un encontronazo en vivo. ¿Qué fue lo que pasó?

El momento del encontronazo del reportero de ‘Telediario’ con un sujeto en vivo no pasó desapercibido en redes sociales. El video se volvió viral y muchos usuarios reprobaron la situación.

¿Por qué un reportero de Telediario fue agredido por un hombre en vivo?

En medio del luto que enfrenta ‘Telediario’ por el fallecimiento de Débora Estrella, Osvaldo Muller, uno de los reporteros del programa protagonizó un encontronazo con un sujeto en medio del caos vial por el accidente en la autopista México-Pirámides, a la altura de la colonia La Guadalupana, en Ecatepec, Estado de México.

La mañana del 25 de septiembre, un tráiler de doble remolque cargado con más de 60 toneladas de cerveza volcó al tomar una curva presuntamente a exceso de velocidad. En ese momento, decenas de personas y automovilistas aprovecharon la situación para sustraer las cajas de cerveza, lo que desató una rapiña que fue documentada en videos compartidos en redes sociales.

En dicho momento, Osvaldo, quien llevó la cobertura de esta lamentable situación, se acercó con un sujeto que formó parte de dicha rapiña. El reportero le comentó, a manera, aparentemente sarcástica, que, en vez de robar, debería trabajar o bien cuestionarse si el chofer del remolque se encontraba con vida tras el accidente. Sin embargo, dicho hombre reaccionó molesto y comenzó a forcejearlo e insultarlo. Incluso, le azotó e intentó quitarle el micrófono. Así fue la conversación:



Sujeto: “Yo trabajo, estoy de vacaciones”

Osvaldo Muller: “Ah y las aprovechas para robar”

Sujeto: “Claro, ponte ver…, mijo... Nos está diciendo rateros”.

¿Osvaldo Muller, reportero de Telediario, salió herido tras encontronazo con un hombre en rapiña de Ecatepec?

En las imágenes se puede ver que algunas personas intercedieron en el encontronazo que protagonizó Osvaldo Muller, reportero de ‘Telediario’. Incluso, cuando se subieron los ánimos entre ambas personas y estuvieron a punto de llegar a la violencia física, la conductora del programa le pidió al comunicador que se retirara del lugar, para que no saliera lastimado.

“Mi querido Osvaldo, nos alejamos, por favor, porque estas personas, pues, bueno, ya estamos viendo que no les importa, que no tienen escrúpulos… Eso también es robo, se está robando el micrófono de canal 6… Están en cámara, están a cuadro… Mi querido Osvaldo, aléjemonos de ahí, por favor, es gente peligrosa”. Conductora de Telediario

En cuanto al estado de salud de Osvaldo Muller, en redes señalaron que el reportero no sufrió ninguna agresión grave, dado que, más tarde, apareció en la transmisión de ‘Telediario’ sin ningún contratiempo.

Sin embargo, algunos usuarios no tardaron en reaccionar a este viral y controversial momento. Estos fueron algunos comentarios:



“Se ofendió con la verdad el licenciado”,

“La misión del camarógrafo era una y la hizo excelente”,

“No aceptan la realidad, lo que hacen es ROBAR”,

“Siempre son los que hablan curiosito”

Así fue el polémico momento:

¿Quién es Osvaldo Muller, reportero de Telediario?

Osvaldo Müller Meneses es un periodista mexicano originario de Naucalpan, Estado de México, reconocido por su labor como reportero en Telediario / Multimedios (Canal 6).

Con un estilo directo y cercano a la ciudadanía, Osvaldo Muller, conductor de Telediario,se ha especializado en la cobertura de sucesos de calle, como accidentes, emergencias, operativos policiales y denuncias ciudadanas. Una de sus características más distintivas es que suele trasladarse en motocicleta para llegar rápidamente a los lugares de los hechos y transmitir en vivo.