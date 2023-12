Conductora de Telediario se desmaya en plena transmisión en vivo, ¿qué le pasó?

La conductora de Telediario Monterrey, Pamela Villanueva, vivió un momento de gran preocupación durante la emisión de su programa cuando sufrió un desmayo en plena transmisión. Este incidente inesperado sacudió a sus compañeros y a la audiencia que presenciaba el programa en tiempo real.

Pamela se desplomó mientras presentaba un reportaje. El hecho generó una rápida reacción por parte del equipo de producción y de sus colegas presentes en el set.

La pronta atención médica por parte del personal de la televisora contribuyó a estabilizar su condición de salud, transmitiendo un mensaje de tranquilidad a aquellos preocupados por su bienestar.

Ante el incidente, que ocurrió en medio de la transmisión del Telediario en Multimedios Monterrey, los usuarios en redes sociales expresaron su preocupación y solidaridad hacia Villanueva.

El compañerismo y la rápida acción del equipo fueron fundamentales en este momento crítico. Los paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que se encuentra estable y recibió la atención médica necesaria.

Erik Solheim, uno de los presentadores, informó a la audiencia sobre lo sucedido y destacó la rápida intervención de los paramédicos de canal. Expresó su alivio al saber que la situación estaba bajo control y agradeció el interés y la preocupación mostrada por la comunidad.

Sandra González, otra integrante del equipo, destacó la importancia de mantener informada a la audiencia sobre la salud de Pamela Villanueva. Confirmó que, por recomendación médica, la conductora regresará al aire este viernes 29 de diciembre.

¿Qué le pasó a Pamela Villanueva?

La conductora confirmó a Telediario que se encuentra bien y estable. Señaló que el desmayo se debió a una descompensación debido a que no había desayunado.

“Me desvanecí, pero no pasó a mayores, no perdí la consciencia como tal, error mío no desayuné esta mañana, me haré análisis generales recomendados, pero no pasó a mayores fue una descompesación”, concluyó la conductora.

