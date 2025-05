Shakira sufre fuerte caída en pleno concierto, ¿está grave? VIDEO

El martes 20 de mayo, Montreal fue testigo de una noche llena de emociones y talento. La cantante colombiana Shakira desató todo su poder artístico en un nuevo concierto de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, que está recorriendo las principales ciudades del mundo. Sin embargo, durante su presentación, un pequeño tropiezo terminó robándose el show. Así fue la caída de la intérprete en pleno escenario.

Shakira se entregaba a su público cuando el incidente pasó y los asistentes captaron todo en video. / Redes sociales.

También lee: Shakira: Shakibecca hace importante anuncio y piden que la barranquillera la demande, ¿le está robando?

¿Cómo ocurrió la caída de Shakira en concierto de Montreal?

Mientras interpretaba la exitosa “Whenever, Wherever,” su himno de comienzos de milenio, Shakira, se entregaba al baile con la intensidad que la ha convertido en ícono global. Pero un mal paso en el escenario le jugó una mala pasada, haciendo que resbalara y cayera frente a miles de asistentes.

Pero lo que pudo haber sido un momento incómodo, lo resolvió con todo el profesionalismo. Con una sonrisa y sin soltar el micrófono ni perder el ritmo, Shakira se levantó como si la caída hubiera sido parte de la coreografía. El público, lejos de alarmarse, la llenó de aplausos.

El video del incidente ya circula en redes sociales, donde sus seguidores, además de destacar la caída, hablaron de la forma elegante y espontánea con la que Shakira la enfrentó. Aunque terminó en el suelo, la intérprete improvisó, dio un giro, se levantó y continuó con su baile. Al final, la cantante logró disimular el percance con una sonrisa y, sin perder el ritmo, siguió con el show como si nada hubiera pasado.

La cantante Shakira tomó con humor el pequeño accidente. / Redes sociales.

No te pierdas: ¿Shakira despreció a Belinda? Un video tras bambalinas en su concierto en México aviva la polémica

¿Shakira está grave luego de su caída en concierto de Montreal?

A pesar del pequeño tropiezo de la cantante, por fortuna para Shakira, no se requirió atención médica. El momento fue captado por varios asistentes y no tardó en viralizarse en redes sociales, donde las reacciones fueron en su mayoría positivas. Hasta ahora, Shakira no se ha pronunciado sobre el incidente ni ha aclarado si sufrió algún tipo de lesión.



“Siempre se cae y se levanta con una sonrisa”,

“Esa es Shakira, la reina que sigue adelante”,

“Reina que se levanta perfecta”,

“Elegante ante las caídas, nuestra Shakira”.

Shakira conquistó a los canadienses con temas en francés. / Redes sociales.

Sigue leyendo: Shakira enfrenta doloroso momento por su papá, reportan triste noticia

Shakira conquistó a los canadienses cantando en francés

Uno de los momentos más aplaudidos del show de la colombiana fue cuando la cantante interpretó “Je l’aime à mourir” en francés, generando una fuerte conexión con el público local. Los asistentes corearon el tema a una sola voz, evidenciando la emoción que generó este gesto de cercanía cultural.

Además, Shakira bajó del escenario para saludar a los fans de las primeras filas y compartir el micrófono con ellos en varias canciones, creando momentos íntimos que marcaron la noche.

¿Brote de sarampión en concierto de Shakira?

Por otro lado, se dio a conocer que el Departamento de Salud del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, investiga una posible exposición masiva al sarampión, después de que una persona con esta enfermedad asistió al concierto de la colombiana el jueves pasado en Nueva Jersey. Las autoridades detallaron que existe la posibilidad de que se haya dado esta exposición a gran escala entre el 15 de mayo durante todo el concierto.