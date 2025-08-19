Vocalista de Los tigres del norte sufre aparatosa caída en pleno concierto y enciende las alarmas: VIDEO

La Feria Nacional Potosina 2025 (Fenapo) vivió una noche histórica con la presentación gratuita de Los tigres del norte, que reunió a más de 152 mil personas en el Foro principal. Sin embargo, lo que debía ser un concierto de fiesta y nostalgia terminó generando preocupación cuando Jorge Hernández, vocalista y acordeonista de los llamados Jefes de jefes, sufrió una aparatosa caída en pleno escenario.

¿Cómo fue la aparatosa caída de Jorge Hernández, vocalista de Los tigres del norte, en su concierto en San Luis Potosí?

El accidente de Jorge Hernández, vocalista de Los tigres del Norte, ocurrido el 17 de agosto durante su concierto en San Luis Potosí, fue grabado por asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales. Los fanáticos del grupo de música regional mexicana se mostraron angustiados por el estado de salud del intérprete de “Jefe de jefes”.

En los videos que circularon en plataformas digitales se aprecia cómo Jorge Hernández camina sobre el escenario, luciendo una chamarra roja y un sombrero negro, cuando tropieza con una parte de la estructura y termina en el suelo. El golpe fue tan fuerte que incluso se escuchó por el micrófono.

De inmediato, su hermano, Hernán Hernández y parte del staff corrieron para auxiliarlo, retiraron los objetos que ocasionaron el accidente y lo ayudaron a reincorporarse. Pese al susto, Jorge se mantuvo firme, tomó su acordeón y continuó con los temas programados de la noche. El momento fue descrito por los testigos como una muestra de su profesionalismo y amor al público.

El concierto incluyó un repertorio de casi cuatro horas, con clásicos como:



La puerta negra ,

, La mesa del rincón , N

, i parientes somos y J

y efe de jefes, logrando un lleno total en el recinto ferial de San Luis Potosí.

Así fue el aparatoso accidente de Jorge Hernández vocalista de Los tigres del norte:

¿Cómo reaccionaron los fans a la aparatosa caída de Jorge Hernández, vocalista de Los tigres del norte?

La reacción del público ante el accidente de Jorge Hernández, vocalista de Los tigres del norte, no se hizo esperar. Entre aplausos y gritos de apoyo, los asistentes al concierto en San Luis Potosí celebraron que el intérprete de música regional mexicana se recuperara rápidamente. En redes sociales, el incidente se volvió viral y convirtió al líder de la agrupación en tendencia, con miles de comentarios llenos de preocupación y cariño por su estado de salud.

“Por favor cuídenlo. Es patrimonio cultural”

“Ojalá esté bien, qué descuido del staff”

“Dios quiera no se haya lastimado”

“Ojalá que este bien” fueron algunos de los mensajes que se repitieron en X (antes Twitter), Facebook e Instagram.

El video del incidente también fue difundido en programas de espectáculos como Sale el sol, donde se destacaron que el cantante se levantó de inmediato y terminó el show con normalidad. La cobertura subrayó que: “Todo indica que la situación no pasó a mayores y solo fue una ligera caída durante la presentación”.

¿Cuál es el estado de salud de Jorge Hernández, vocalista de Los tigres norte tras el accidente en la Fenapo 2025?

Hasta el momento, ni Jorge Hernández ni las cuentas oficiales de Los tigres del norte han emitido un comunicado para aclarar si recibió atención médica posterior al concierto. Sin embargo, el hecho de que terminara el espectáculo sin interrupciones ha llevado a pensar que no sufrió lesiones graves.

A pesar de esto, los fans insisten en que debería realizarse una revisión médica, considerando su edad y el riesgo que implican este tipo de golpes. Muchos seguidores han pedido al staff de la agrupación que extreme precauciones en futuros conciertos para evitar accidentes similares.