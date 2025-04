Shakira: Shakibecca hace importante anuncio y piden que la barranquillera la demande, ¿le está robando?

Luego que ‘Shakibecca’ logró caminar con Shakira en el concierto de la Ciudad de México, los fans de la cantante la señalaron de querer robar foco a la colombiana al supuestamente caminar delante de ella. Ahora, la imitadora enfrenta nuevamente una controversia.

La imitadora Shakibecca causó polémica al caminar junto a Shakira en su reciente visita a México. / Instagram.

¿‘Shakibecca’ es imitadora oficial de Shakira?

La joven venezolana Rebecca Maiellano es conocida por ser imitadora de Shakira desde que tenía 16 años, actualmente vive en México y se dedica a ofrecer conciertos en donde emula la voz, coreografías, vestuarios y shows de su cantante favorita. Aunque tiene fuerte presencia en las redes sociales, el 21 de marzo de este año saltó a la fama por presuntamente querer destacar más que la propia Shakira en los conciertos que ofreció en el estadio GNP.

Aunque ella aseguró que nunca caminó por delante de Shakira en su segunda ‘caminata junto a la loba’, los videos la han puesto en una postura incómoda. Muchos seguidores de Shakira creen que la joven podría estar obsesionada y podría representar un peligro para la colombiana.

En entrevistas recientes la venezolana fue cuestionada acerca de tener o no permiso de Shakira para imitarla. Si bien la joven reconoció que no cuenta con una autorización explícita, le parece que a Shakira no le molesta pues hasta se ha tomado fotos con ella.

La venezolana se ha dedicado a imitar a Shakira desde los 16 años. / Instagram

¿Shakibecca plagió a Shakira?

No fue fácil que los usuarios de redes sociales olvidaran que Shakibecca supuestamente intentó caminar frente a Shakira. Ahora, cuando todo parecía estar más tranquilo, ahora hay una nueva polémica por un presunto plagio artístico.

No se trata de una canción o una letra copiada, sino que ahora los internautas están señalando a Shakibecca de presuntamente haber plagiado el cartel del tour de Shakira, que se titula ‘Las mujeres ya no lloran’. Desde hace unos días, Shakibecca compartió con emoción que empezaría una gira por varios países entre ellos: México, Venezuela y Guatemala.

Su póster promocional no fue bien recibido. Gran número de internautas señalaron que el cartel tiene el mismo estilo que el que Shakira emplea para dar a conocer las fechas de sus shows. Otro elemento que señalaron es igual es el vestuario.

Así luce el cartel de Shakibecca y el de Shakira:

Los fans de Shakira consideran que el parecido de los promocionales es más bien un plagio. / Instagram.

Algunos de los comentarios que rondan en redes son:



“No puede ser, hasta la letra es casi idéntica”,

“Tiene severos problemas de identidad”,

“Ella jura que es Shakira”,

“Shakira ya debería demandarla”,

“Es una vil copia, que la demanden”,

“Le está robando su imagen”,

“Es una ridícula”.

Shakibecca asegura que no está obsesionada con Shakira pero sí la admira mucho. / Instagram.

¿Shakira demandará a Shakibecca?

Shakibecca dijo que no tiene ninguna obsesión con Shakira y que su trabajo se ha basado en la admiración que siente hacia la cantante. Además, denunció que desde su aparición junto a ella, en marzo de este año, ha recibido amenazas.

“Me han amenazado que. Me van a denunciar y también amenazas de muerte. Les digo que se necesita más amor, más empatía y más respeto hacia el trabajo profesional de las heroínas (…) No han podido ni podrán conmigo”, dijo Shakibecca en una reciente entrevista para “La Red”.

Cabe destacar que a Shakibecca se le cuestionó acerca de los ingresos que obtiene al imitar a Shakira y, si bien no dijo cuánto cobra por show, sí declaró que obtiene una remuneración para poder tener vestiarios, bailarines y demás.

Al momento, Shakira no ha emitido alguna comunicación oficial respecto al banner promocional de Shakibecca ni ha dado pistas de una posible demanda por supuesto plagio. ¿Será que procederá legalmente contra la venezolana?