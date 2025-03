Shakira reacciona a los insultos a Piqué en sus conciertos en la CDMX

Shakira ha generado revuelo durante su gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’ de marzo 2025 en la Ciudad de México, no solo por su gran talento en el escenario ni los retrasos que ha tenido, sino por la forma en la que sus fans se han expresado de Piqué en el estadio GNP.

Los fans de ‘la Loba’ han gritado insultos contra la expareja, de Shakira, Gerard Piqué sin importarles que los hijos de la cantante y el exfutbolista estén presentes en los shows.

De hecho hace unos días, una chica se hizo viral por organizar los gritos hacia el exfutbolista desde las gradas. La joven comenzó a pedirle a los asistentes que al terminar una canción comenzaran a decir: “Ching… tu madre, Piqué”.

Mira: Problemas de salud de Shakira podrían ser la razón de los retrasos en sus conciertos en México

En redes sociales, se ha viralizado un video en el que una fan de @shakira, presente en uno de sus conciertos, pide a los asistentes gritar “¡Ch1..ng* tu madre, Piqué!” como parte de un supuesto “proceso de sanación”.



-#Shakira #Piqué #Concierto #Grito #VocesAlAire pic.twitter.com/gmKZPFi1Oh — VocesAlAire (@Voces_Al_Aire_) March 22, 2025

¿Cómo reaccionó Shakira al escuchar los insultos contra Piqué en sus conciertos?

En una reciente entrevista con Danielle Dithurbide, la periodista le preguntó a Shakira si había escuchado los gritos del público.

“Yo no escucho porque tengo estos audífonos, después me cuentas qué dicen. Yo siempre me pregunto qué están diciendo porque esas cosas no las escucho mucho”, comenzó a decir.

Luego fue evidente que solo quiso evadir el tema de su ex para no hablar de él porque insistió: “Solo escucho lo bonito como: ‘¡Shakira, Shakira!’ o ‘¡Shakira, hermana, ya eres mexicana!’. Eso sí lo escucho y lo entiendo. Otras cosas mejor no”, respondió la colombiana entre risas.

Sin embargo, lejos de reprobar la actitud de sus fans, Shakira se mostró comprensiva con sus expresiones:

“Que las digan. Que digan lo que quieran. Hay que ser libres y hay que expresar”, comentó sin molestia alguna por los insultos hacia su ex.

Checa: Shakira anuncia 4 nuevos conciertos en México: fechas, ciudades, precios y venta de boletos

¿Shakira ya logró sanar tras la traición de Piqué?

La cantante también habló sobre su proceso de sanación tras su mediática ruptura en 2022, un tema que ha marcado su música en los últimos años, y que también le ha traído críticas por supuestamente “no superar” lo que ocurrió pues recordemos que el padre de sus hijos le fue infiel con una jovencita.

“Por cada persona en el mundo que quizás no es como esperabas, hay tantas más que te sorprenden… La mayoría de la gente tiene un buen corazón y eso es lo que he sentido: Me he sentido muy protegida por el público”, expresó.

Además, destacó que, aunque el dolor sigue presente, ha encontrado formas de seguir adelante y reencontrarse consigo misma.

“A veces siento el dolor, pero sigo celebrando, sigo bailando, sigo cantando… cada quien busca reconstruirse a su manera. La mía fue en gran parte escribiendo canciones, con eso me sacaba un gran peso de encima”, confesó.

Puedes ver: ¡Shakibecca cumple su sueño! Camina junto a Shakira en su cuarto concierto en CDMX pero en redes la atacan