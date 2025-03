Shakira fue ovacionada en su regreso a México tras casi ocho años de ausencia

La colombiana no había vuelto a dar shows en nuestro país desde 2018 y ahora lo hizo con su gira millonaria Las mujeres ya no lloran 2025 world tour en el Estadio GNP Seguros, donde cantó sus primeros éxitos, sus temas más recientes y hasta con mariachi.

Shakira inicia su gira en México con éxito rotundo

No hay plazo que no se cumpla, y después de que hace unos meses se anunciara que Shakira llegaba a nuestro país con su gira Las mujeres ya no lloran 2025 y ya se presentó en Monterrey y Guadalajara. Finalmente la noche del miércoles 19 de marzo se llevó a cabo la primera de las siete presentaciones que tendrá en la CDMX en el Estadio GNP Seguros, y que ya son sold out (localidades agotadas).

Mira: ¿Shakira y Antonio de la Rúa retoman su relación amorosa?

Shakira en su primer concierto 2025 en México en el Estadio GNP Seguros de la gira Las mujeres ya no lloran world tour

Tras hora y media de espera, la colombiana por fin apareció entre el público acompañada de bailarinas y algunos famosos como los influencers Kunno y Chingu amiga, interpretando el tema ‘La fuerte’. Inmediatamente siguieron canciones como ‘Girl like me’, ‘Las de la intuición’ y ‘Estoy aquí'.

¿Qué dijo Shakira al público de México?

Shakira pronunció sus primeras palabras para el público mexicano:

“Hoy es una de las noches más especiales de toda esta gira. Es la primera de siete noches en esta ciudad que tantas alegrías me ha dado. Juntos estamos batiendo un récord histórico y eso es gracias al cariño que me brindan. Les prometo que les voy a dar todo de mí. No hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada mexicana. Esta noche somos uno”.

Shakira en su gira Las mujeres ya no lloran 2025 en México

La intérprete aprovechó para sincerarse ante la audiencia: “Estos últimos tres años no han sido un camino de rosas. No han sido nada fáciles para mí, y es que de las caídas nadie se salva, pero si algo he aprendido es que la caída no es el final, sino que es el comienzo de un vuelo más alto”.

Shakira agradeció al público mexicano por apoyarla en su ruptura con Piqué.

No te pierdas: Piqué investigado por corrupción; llora en los juzgados y dice: “No saben el daño que me hacen”

Shakira agradeció al público mexicano por apoyarla en su ruptura con Piqué durante el concierto 2025 en el Estadio GNP Seguros

Setlist de Shakira 2025 en el Estadio GNP Seguros

La noche del concierto en la Ciudad de México siguió con el setlist de Shakira 2025:

‘Chantaje’,

‘Monotonía’,

‘Addicted to you’,

‘Loca’, ‘Soltera’ (en la cual hizo una reflexión sobre el amor propio antes del que se le debe tener a una pareja), y

en eso vino una gran sorpresa ya que en el escenario aparecieron los integrantes del Mariachi Gama Mil para acompañarla con los temas ‘Ciega, sordomuda’ y

‘El jefe’.

Shakira cantó con el mariachi Gama mil en su concierto 2025 en México en el Estadio GNP Seguros de la gira Las mujeres ya no lloran world tour

Vinieron más canciones como:

'Última’,

‘Cómo, dónde y cuándo’,

‘Ojos así',

‘Pies descalzos’,

‘Poem to a horse’,

‘Te aviso, te anuncio’,

‘Suerte’ y

‘Waka waka’.

Shakira cantó Waka waka en su concierto 2025 en México en el Estadio GNP Seguros de la gira Las mujeres ya no lloran world tour

Shakira comentó que cuando decidió hacer esta gira, su idea era complacer al público con las canciones que quería que cantara y por eso pidió que en redes sociales se lo dijeran. Uno de esos temas que sus fans eligieron fue ‘Antología’, que interpretó con gran sentimiento.

La colombiana se retiró del escenario, pero ante el clamor del público por más canciones, regresó para finalizar su show, el cual duró más de dos horas, con sus éxitos ‘Loba’ y ‘Bzrp Music Sessions 53'. Nuevamente se fue a cantar entre el público, que no paró de ovacionarla y despedirla con gran cariño. La colombiana se presenta con 6 fechas más en la Ciudad de México y durante su gira ya estuvo en Perú y en Chile, aunque ahí tuvo que reprogramar por cuestiones de seguridad del recinto.

Puede interesarte: Shakira lanza sus ’10 mandamientos’ y le tira una indirecta a a la novia de su ex: ¡Claramente!