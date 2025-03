Piqué investigado por corrupción; llora en los juzgados y dice: “No saben el daño que me hacen”

En medio de la exitosa gira mundial de Shakira, ‘Las mujeres ya no lloran’, se da a conocer que su expareja, Gerard Piqué, se presentó en los juzgados de Barcelona por “posibles irregularidades” relacionadas con una negociación que realizó hace algún tiempo con Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Durante la mañana de este 14 de marzo, el exfutbolista acudió a los tribunales. Diversos medios de comunicación pudieron captarlo previo a la audiencia, realizada en juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda.

Pese a los constantes cuestionamientos de los reporteros sobre el caso, solo se limitó a sonreír frente a las cámaras mientras entraba a las instalaciones, aparentemente, con actitud tranquila.

Sonriente y sin hacer declaraciones a los medios



El exjugador comparece un día después de aportar 15 facturas por sus servicios de intermediación



¿Por qué investigan a Gerard Piqué en Barcelona?

Las autoridades españolas investigan al ex de Shakira por el acuerdo comercial que se realizó para que la Supercopa de España se celebrara en Arabia Saudita. Se examinan “posibles irregularidades” en dicha negociación, las cuales incluye sospechas de corrupción y lavado de dinero en un “lucrativo movimiento” hecho por Luis Rubiales, en 2019.

La fiscalía afirma que la Federación Española de Fútbol y Arabia Saudita pactaron entre 2019 y 2020 un acuerdo para que el evento se llevara a cabo en el país de Oriente Medio por los próximos 10 años, en el que la asociación ganaría 43 millones de dólares anuales.

De igual forma, se acordó pagar 4 millones de dólares anuales a ‘Kosmos’, empresa de Piqué, quien en ese entonces aún jugaba en el Barcelona y participaba en el minitorneo.

Cabe destacar que este caso comenzó en 2022, luego de que filtrara un audio de Rubiales y Piqué hablando sobre este tema. Luis negó que hubiera algún tipo de irregularidad cuando fue interrogado por las autoridades en abril del 2024. En tanto que, al mes siguiente, se puso a Gerard bajo investigación.

Piqué fue a los juzgados por sospecha de corrupción / Redes sociales

¿Qué dijo Piqué durante su audiencia por presunta corrupción?

Según lo reportado por diversos medios, la defensa del exfutbolista alegó que su cliente fue “clave” para cerrar el trato entre la Federación y Arabia Saudita, y todo se trata de una operación habitual en este tipo de negociaciones.

Incluso, mostraron documentos que comprobarían “la normalidad en la relación contractual y la aceptación de los servicios de intermediación efectivamente prestados”.

Entre estas pruebas, se incluyen varias facturas por los pagos recibidos con relación a los “servicios de asesoría relacionados con la búsqueda de oportunidades de negocio, coordinación y supervisión” en la Supercopa.

Piqué fue a los juzgados por sospecha de corrupción / Redes sociales

Piqué llora en los juzgados

Durante la audiencia, Piqué rompió en llanto y aseguró que todas las acusaciones en su contra son falsas, asegurando que nadie toma en cuenta lo mucho que han afectado las difamaciones en su vida.

“Se me está haciendo un daño reputacional incalculable. Me sorprende que a día de hoy se siga filtrando (el audio). No saben el daño que me hace esto, en otro país tendría una estatua”, externó.

Las investigaciones continúan su curso. En tanto que los internautas, principalmente fans de Shakira, creen que su situación es parte del “karma” que está sufriendo por haberle sido infiel con Clara Chía.

