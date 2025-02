Shakira vuelve a los escenarios tras ser hospitalizada de emergencia en Perú: “Es un sueño”

Durante el pasado fin de semana, Shakira fue hospitalizada de emergencia en Perú. A través de redes sociales, la barranquillera explicó que había presentado un “cuadro abdominal”, por lo que no podría cumplir el concierto programado para el 16 de febrero, en el Estadio Nacional de Lima.

Shakira “Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”.

Toda esta situación generó dudas sobre el show que tenía pactado para el 17 de febrero, principalmente después de que MasterLive, organizadora de los conciertos, comentara que estaban en espera de la respuesta del equipo de la cantante.

¿Shakira cumplió con su segunda fecha de conciertos 2025 en Lima, Perú?

Afortunadamente, la colombiana pudo superar su crisis de salud y se presentó al show programado el pasado 17 de febrero.

“Nos complace informar que el concierto previsto para hoy se llevará con normalidad”, escribió MasterLive, a través de redes sociales.

De igual forma, la empresa dio a conocer que el concierto del pasado 16 de febrero se reprogramará para el 15 de noviembre: “Todas las entradas adquiridas para el show del 16 de febrero seguirán siendo válidas”, indicaron.

También se informó que, a raíz de la gran demanda de boletos, la cantante dará un tercer concierto en Perú, el cual está programado para el 16 de noviembre.

Así fue como Shakira regresó a los escenarios para su concierto 2025 en Perú

A través de redes sociales, han circulado videos del concierto en Lima. En uno de los clips, la cantante agradece todo el amor y apoyo que recibió del público durante su crisis de salud.

“14 años sin verlos. Esto es un sueño. Gracias a todos por los mensajes de cariño del día de ayer, por la fuerza que me han dado. Por ustedes, estoy aquí hoy. Gracias por apoyarme siempre, en las buenas y en las no tan buenas. Los quiero mucho. No hay mejor reencuentro que una loba con su manada”, manifestó.

Entre aplausos y gritos, el público se emocionó ante las declaraciones de la artista y hasta corearon su nombre.

¿Qué le pasó a Shakira en Perú?

Tras haber sido hospitalizada, diversos medios locales reportaron que la artista había sido diagnosticada con gastritis.

“Entró por un cuadro de gastritis. Están haciéndole una endoscopia ahora. No creo que le perjudique sus eventos. Le darán solución”, revelaron a través de TikTok.

Asimismo, se ha especulado que sus problemas de salud fueron provocados por comer ceviche, un platillo típico de la gastronomía peruana. No obstante, esto fue desmentido por uno de los empleados de la artista.

