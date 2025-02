Shakira lanza mensaje tras hospitalización en Perú; revelan qué pasará con el concierto este 17 de febrero

Durante el pasado fin de semana, Shakira alarmó a todos al dar a conocer que había sido hospitalizada de emergencia en Perú, siendo ese el motivo por el que no podría cumplir con el show pactado en aquel país.

A través de redes sociales, la colombiana explicó que acudió a la clínica de emergencia debido a un “cuadro abdominal”, por lo que ofreció una disculpa a todos los fanáticos que esperaban verla en el Estadio Nacional de Lima, Perú.

Shakira

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”.