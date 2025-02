Shakira es hospitalizada de emergencia en Perú: preocupa su estado de salud

A solo unas horas de su esperado concierto en el Estadio Nacional de Lima, Perú, la reconocida cantante colombiana Shakira fue hospitalizada de emergencia debido a un cuadro de gastritis. Según información de medios locales, la artista ingresó en la madrugada del 17 de febrero a la prestigiosa Clínica Delgado, donde recibió atención médica especializada.

“Entró por un cuadro de gastritis. Están haciéndole una endoscopia ahora. No creo que le perjudique sus eventos. Le darán solución”, afirmó una fuente a una tiktoker peruana. Sin embargo, la incertidumbre creció entre los seguidores de la barranquillera ante la falta de información oficial en sus redes sociales.

El medio Perú21 también confirmó que la artista estaba bajo observación médica, mientras que otros reportes sugirieron que el malestar podría estar relacionado con problemas digestivos previos.

El comunicado de Shakira tras su hospitalización

Horas después de su ingreso a la clínica, Shakira rompió el silencio y compartió un comunicado oficial en el que explicó su estado de salud y la situación de su concierto en Lima.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencia por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, expresó la cantante.

Además, manifestó su tristeza por no poder cumplir con su público peruano en la fecha programada. “Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”.

Finalmente, aseguró que su equipo de trabajo ya estaba gestionando una nueva fecha para el concierto en Lima. “Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión, los quiero mucho”.

Shakira: Reprogramación del concierto en Perú de la gira 2025 y expectativas del público

El concierto de Shakira en Lima formaba parte de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’ 2025, y se esperaba una noche llena de música, baile y energía. Sin embargo, su hospitalización obligó a una reprogramación que aún no tiene fecha confirmada.

La expectativa sigue creciendo, ya que el segundo show programado para el 17 de febrero también podría verse afectado. Hasta el momento, la cantante no ha emitido un nuevo comunicado sobre su participación en las próximas fechas.

Mientras tanto, los fans peruanos esperan con ansias su pronta recuperación y la confirmación de una nueva fecha para disfrutar del espectáculo que Shakira tenía preparado. La incertidumbre sobre su estado de salud persiste, pero el apoyo de sus seguidores se mantiene firme.

