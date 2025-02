Shakira lanza fuerte comunicado, en medio del alejamiento de Piqué y Clara Chía

Tras varios meses de espera, Shakira comienza su tour mundial ‘Las mujeres ya no lloran’ con un concierto que se llevará a cabo este 11 de febrero, en Río de Janeiro, Brasil, lo que ha emocionado a todos sus fanáticos.

Con esta gira, la colombiana visitará Estados Unidos y varios países de Latinoamérica, incluyendo México, donde dará 11 shows en marzo. El tour finalizará el 30 de junio con una presentación en San Francisco.

Durante este tiempo, sus hijos estarán a cargo de su expareja, Gerard Piqué. El español se trasladó hace algunas semanas a Miami, lugar donde residen los menores, para estar más cerca de ellos.

Esta decisión dio mucho de qué hablar, ya que su actual novia, Clara Chia Martí, se quedó en su natal Barcelona, algo que despertó sospechas de una supuesta crisis en su relación.

Tras la mudanza de Piqué, diversos medios han reportado que la joven luce sumamente devastada por la ausencia de su novio. Incluso, en su momento, el programa ‘El gordo y la flaca’ mostró fotos de Clara Chía, aparentemente, triste y desmejorada.

Por su parte, la periodista Taulés contó que tuvo contacto con algunos amigos de la publicista, quienes le relataron que la novia de Piqué no se encuentra nada bien y están preocupados de que esta situación pueda afectar su salud.

“Ella está sola en casa de Piqué. Va y viene sola del trabajo, antes iba siempre con él. La ven muy delgada y demacrada. No está demasiado feliz. Quienes la conocen así me lo dicen, que algo pasa ahí”, indicó.

En tanto que el periodista Jordi Martín reportó que Clara estaba muy molesta por el viaje de Piqué y hasta le había dado un ultimátum para que le “diera su lugar”. Esto, debido a que, supuestamente, Shakira le exigió a Gerard que Clara no tuviera contacto con sus hijos.

“No se lo ha tomado nada bien, dijo que esto no lo veía normal porque Piqué no le estaba dando su lugar y le había dado un ultimátum”

En medio de todo esto, Shakira lanzó un contundente comunicado en redes sociales. No obstante, y lejos de lo que muchos esperaban, no está relacionado con Piqué o la supuesta crisis con su pareja.

La colombiana publicó una foto en Instagram junto a un mensaje de reflexión sobre el inicio de su tour ‘Las mujeres ya no lloran’.

Shakira

“Sé que la perfección no existe, pero sí sé, que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia y la piel marcada por cada batalla ganada y perdida. Esta noche no será solo para verme cantar. Será para aullar, sentir, gritar lo que no nos animamos a decir aún”.