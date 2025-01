Gerard Piqué se separa de Clara Chía para mudarse a Miami y estar con sus hijos

En medio de una etapa profesional intensa para ambos, Gerard Piqué decidió mudarse temporalmente a Miami para estar más cerca de sus hijos, mientras Shakira se prepara en México para su ambiciosa gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’.

De acuerdo con el sitio noticioso español, Vanitatis, el exfutbolista habría rentado un departamento en Miami con el objetivo de pasar más tiempo con los niños durante la ausencia de Shakira, quien ahora está en México enfocada en la promoción de su nuevo álbum y en su gira que pronto arrancará en Río de Janeiro con su primer show el 11 de febrero.

Llama la atención que, según el medio español, ‘Piqué se mudó solo'; es decir, sin la compañía de su actual pareja, Clara Chía, lo que refuerza que su prioridad en este momento son sus hijos.

A pesar de que Shakira y Piqué tomaron caminos separados tras su ruptura en 2022, pese a su polémica ruptura y presuntos señalamientos de infidelidad, la expareja mantiene el bienestar de sus hijos como un objetivo común. Fuentes cercanas a la expareja aseguran que el acuerdo de custodia ha sido flexible, lo que permite a ambos colaborar en la crianza y mantener una comunicación constante para garantizar un ambiente estable para los niños.

Shakira alista la gira más grande de su carrera

Por otro lado, la colombiana está viviendo un momento clave en su carrera profesional. Actualmente Shakira se encuentra en México, donde se instaló temporalmente para alistar para su gira mundial, que arrancará en marzo en Río de Janeiro.

Desde el lanzamiento de su último proyecto, ‘Las mujeres ya no lloran, la cantante colombiana ha dominado las listas de éxitos, consolidándose como una de las artistas más relevantes del momento. Este nuevo capítulo en su carrera es considerado su proyecto más ambicioso hasta la fecha.

Mientras tanto, Piqué ha sido visto en distintas ocasiones disfrutando de tiempo de calidad con sus pequeños. El pasado diciembre, los niños viajaron a Cataluña, donde compartieron unas vacaciones de esquí con sus abuelos paternos.

Con este nuevo arreglo, Shakira y Piqué demuestran que, aunque sus vidas toman rumbos diferentes, su prioridad es el bienestar y felicidad de sus hijos.

¿Piqué rompió con Clara Chía?

Por el momento, Clara Chía permanece en Barcelona aunque: su pareja, Gerard Piqué, ya no está cerca. La mudanza temporal del exfutbolista a Miami, para estar cerca de sus hijos mientras Shakira realiza su gira mundial genera especulaciones en cuanto a cómo la pareja enfrentará su noviazgo a distancia.

Hasta ahora, no hay detalles claros sobre los planes de Piqué y Chía para mantener viva su relación a pesar de la separación física. Según el medio español, Piqué y Chía serían una pareja “LAT” (living apart together), que significa que aunque viven separados, aún están juntos en una relación. Tampoco se conoce exactamente en qué punto están las tensiones entre Shakira y Piqué, aunque se cree que la relación entre ambos habría mejorado tras su tormentosa ruptura.

¿Cuándo se presenta Shakira en México en concierto “Las mujeres no lloran”?

La gira de Shakira por México:

Comenzará en Monterrey en el Estadio BBVA el 12 y 13 de marzo,

Después continuará en el Akron, en Guadalajara, el 16 y 17 de marzo,

Terminará con siete conciertos en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México, del 19 al 28 de marzo.

