Gerard Piqué sorprende a los fans de Shakira con anuncio, ¿intervendrá en su gira mundial? ¿La quiere hundir?

El ex de Shakira, Gerard Piqué, dejó a todos sorprendidos con un anuncio que en un inicio, se pensó que podría coincidir con la gira de la cantante colombiana por Latinoamérica.

Aunque tienen tres años separados, la expareja continúa dando de qué hablar y en esta ocasión, el exfutbolista dio una noticia que una vez más, puso tensión en el ambiente entre ellos.

Y es que mientras Shakira se alista para iniciar su esperado ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, Piqué reveló que las finales de la Kings y Queens League Américas, se celebrarán en México el próximo 21 de diciembre, en el estadio Nemesio Diez en Toluca.

El presidente de la Kings y Queens League sorprendió a los fans de la cantante porque aún no le perdonan la traición con Clara Chía, y ya predicen que le pasará algo similar que a Ángela Aguilar y podría ser abucheado, algo que ya le ha pasado en algunos eventos públicos en otros países cuando la polémica estaba en todo lo alto.

Piqué precisó que los boletos para la final de estos eventos deportivos serán más baratos que los de un partido de futbol convencional porque quieren ver a muchas familias reunidas para festejar juntos.

Piqué ya ha sido abucheado en otros eventos / Instagram

Gerard Piqué anuncia evento en México: ¿Qué significa para Shakira?

Aunque muchos pensaban que los caminos de Piqué y Shakira nunca se cruzarían nuevamente, el exfutbolista sorprendió con la noticia de que visitará el país y eso los pone aún más cerca.

Por suerte para Shakira, la presencia de Gerard Piqué en México no parece interferir directamente con su agenda de conciertos en el país. La cantante colombiana se ha concentrado en su música y en sus fans, tratando de dejar atrás la polémica de su relación. La gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ sigue su curso como hasta ahora, aunque los intentos por mantenerse lejos de su ex puedan verse interrumpidos por el trabajo del padre de sus hijos, ya que volverán a estar en el mismo continente.

Recordemos que Shakira decidió mudarse de Barcelona y tomar un nuevo rumbo junto a sus hijos en Miami. Tras varios meses de dolor, Shakira ha resurgido y su gira es un claro reflejo de su fortaleza a pesar de lo que ha tenido que pasar en su vida amorosa, por lo que sus fans esperan que la visita de Piqué a México esté lejos del drama y que Shakira pueda conservar su paz mental.