Reportero de Telediario sufre acoso en pleno programa en vivo; un hombre intentó besarlo

El reportero Emmanuel Morales vivió un momento de acoso mientras transmitía en vivo para Telediario. Durante su enlace desde Naucalpan, Estado de México, el martes 27 de febrero, un hombre se acercó y lo intentó besar sin su consentimiento.

Emmanuel estaba a punto de conectarse con el noticiero de la CDMX cuando sucedieron los hechos a los que reaccionó visiblemente incómodo.

Captura de pantalla

Acoso a reportero en pleno programa en vivo

A pesar del incidente, Morales demostró profesionalismo al decidir continuar con la transmisión. Sus colegas expresaron su molestia y ofrecieron apoyo.

“Qué falta de respeto para ti, así como decimos que no es justo el acoso para las mujeres, tampoco está padre para ti porque estás trabajando”, comentó su compañera de Telediario.

“No tengo idea quién sea, sí me sorprendió demasiado”, expresó Emmanuel Morales, completamente confundido tras el acercamiento del sujeto no identificado.

“Ay, no, Emmanuel, lo siento mucho. No lo vi en vivo pero se ve toda tu merecida incomodidad. Lamento que te haya pasado esto no sólo porque haya sido en vivo (que seguro es mucho peor) sino porque es toda una falta de respeto sin siquiera mencionar un acoso. Espero que estés bien”, escribió un usuario en redes.

¿Quién es Emmanuel Morales?

Emmanuel Morales es un reconocido conductor y reportero que forma parte del equipo de Telediario. Con su presencia dinámica y profesional, ha dejado una marca notable en el ámbito periodístico.

Además de su destacado trabajo en Telediario, ha tenido la oportunidad de desempeñarse como conductor en el Telediario Mediodía, compartiendo pantalla con Cecy Salamanca.