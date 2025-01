Muere productor de Bely y Beto y Telediario

La familia de ‘Bely y Beto’ sigue de luto tras la muerte de Jesús Ramiro Martínez, productor del show, quien falleció a los 63 años.

El emblemático programa infantil ‘Bely y Beto’ vuelve a pasar por un periodo de tragedia, esta vez con la partida de Jesús Ramiro Martínez, conocido como ‘El Tío’, quien fuera productor del popular show. La noticia fue confirmada el 30 de diciembre de 2024 por el periodista Eduardo Elizondo, a través de su cuenta de Facebook, donde expresó su dolor ante la pérdida del productor. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

¿Quién fue Jesús Ramiro Martínez?

Jesús Ramiro Martínez fue una figura clave en la televisión regiomontana y en el mundo de los programas infantiles. A lo largo de su carrera, ‘El Tío’ se destacó como productor de varios proyectos icónicos de Multimedios, entre ellos ‘La casita de las muñequitas’, ‘Bely y Beto’, y ‘Palíndromo’. Además, en los últimos años, trabajó como productor en el noticiero ‘Telediario’, en colaboración con Héctor Benavides, quien también falleció en noviembre de 2023.

Jesús Ramiro fue una pieza fundamental en el crecimiento de talentos de la televisión mexicana como Adrián Marcelo, Ernesto Chavana y Laura G, contribuyendo al desarrollo de la industria del entretenimiento en Monterrey.

Jesús Ramiro era conocido como ‘El Tío’ / Instagram

Otra tragedia en ‘Bely y Beto’

El dolor para los seguidores de ‘Bely y Beto’ no termina ahí. Recordemos que en febrero de 2024, Fabiola Ortega, quien interpretaba a uno de los personajes más queridos del programa, falleció a causa de complicaciones de salud tras el parto de su bebé. Según se sabe, Fabiola sufrió de preeclampsia severa y síndrome de HELLP, una complicación rara pero peligrosa del embarazo que, lamentablemente, le arrebató la vida.

La noticia de su muerte conmovió a miles de fans, quienes la recordarán siempre como la voz de Beto, un personaje que acompañó a generaciones enteras de niños a lo largo de su infancia.

Fabiola Ortega era la voz de Beto hace unos años y falleció en el nacimiento de su bebé / Instagram

Belinda Treviño narra su experiencia de su casi muerte en Acapulco

A esta serie de tragedias se suma un relato impactante de Belinda Treviño, quien interpreta a ‘Bely’ en el programa. En una reciente entrevista, Belinda reveló una experiencia cercana a la muerte que vivió junto a su esposo en Acapulco. Durante unas vacaciones, la pareja se adentró en el mar y, en un momento, perdieron el control y fueron arrastrados por las olas.

“Nos metimos a nadar, no estábamos en la zona profunda, pero de repente ya no pisamos el suelo. Me empecé a desesperar y le dije a mi esposo, ‘ya no piso’. Él me decía, ‘flota’, pero el mar nos arrastraba. Llegó un momento en el que ya no lo vi... Estábamos muy lejos de la orilla”, contó.

Cuando ya había perdido toda esperanza, un par de rescatistas de la Cruz Roja los encontró por casualidad y logró salvarles la vida. La actriz llamó a los rescatistas "ángeles” que les dieron una segunda oportunidad para seguir viviendo.

