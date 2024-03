Hijo de la fallecida Fabiola Yazmín de Bely y Beto se despide de ella entre lágrimas: “Que nunca me suelte”

Recientemente el viudo de la querida animadora Fabiola Yazmín Ortega, integrante de ‘Bely y Beto’, compartió cómo ha sido el primer mes sin ella. Fabiola, conocida por su voz entrañable en el programa infantil, falleció hace un mes tras dar a luz a su segundo hijo debido a complicaciones en su embarazo.

En una entrevista con el programa ‘Hoy’, el viudo Édgar Palacios recordó cómo se enteró de la triste noticia y compartió sus sentimientos sobre este difícil período. Además, su hijo mayor, rompió en llanto al hablar sobre su madre y compartió un conmovedor mensaje en su memoria.

Con lágrimas el adolescente, expresó su deseo de que su madre nunca lo suelte y prometió esforzarse al máximo para cuidar a su hermano menor.

“Le diría que nunca me suelte, que siempre me tenga de la mano en todos los proyectos, que todo va a ser pensando en ella haciendo el mayor esfuerzo de mi parte. Así como a mí no me faltó nada, a mi hermano tampoco le va a faltar nada. Que se sienta orgullosa, fue la mejor del mundo; voy a hacer todo lo posible para que triunfar y no hacer nada a medias, como ella me lo dijo”, compartió ante las cámaras del matutino.

Viudo de Fabiola Yazmín recuerda sus últimos momentos

Por otra parte, el viudo de la actriz habló y dijo cómo fueron esos complicados momentos en los que la actriz tuvo su último aliento.

Nunca la dejó sola / Instagram

“Llevaba un embarazo perfecto en el cual a ella le subió la presión. El doctor nos dijo que los latidos del corazón del bebé iban más lentos y de ahí no supe nada más de ella. Me despedí con un beso en su frente. Salió el doctor y me mostró al bebé y de rato me dijo que a Fabiola se le complicó todo y que iba a pasar a cuidados intensivos”.

Finalmente el bebé se salvó y quedó bajo el cuidado de su papá y su hermano.

