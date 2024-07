Tatiana logró un récord que nadie tiene en México

Tatiana, ‘la Reina de los niños’, se ha convertido en un personaje icónico del entretenimiento en México, logrando lo que ningún otro artista de nuestro país ha podido. En YouTube, su éxito “No me quiero bañar”, que lanzó hace 8 años, lleva ¡más de 1,208 millones de vistas! Esto, a pesar de que la infancia de ahora escucha otro tipo de música, no apta para su edad, como reguetón y corridos tumbados.

La cantante tiene 40 años de trayectoria, casi 30 como cantante infantil, y acaba de incorporarse a las filas de Bobo Producciones. Con la empresa tiene grandes planes, uno de ellos, un concierto navideño el próximo 22 de diciembre en la Arena CDMX.

FRANCISCO MANCERA / TVNotas

Tatiana nos platicó cómo le ha hecho para seguir en el gusto del público a pesar de las nuevas tendencias.

“Muchos de mis ‘Tatifans’ ya son papás y traen a los conciertos a la segunda o hasta tercera generación. La gente se identifica conmigo porque me dice que me siente auténtica y que se nota que hago las cosas con el corazón. Y es real. Yo nunca pensé en la cuenta del banco, sino en llevar la mejor calidad a los niños”.

“Los niños no tienen la culpa de mucha de la música que oyen actualmente. Los papás, que no tienen tiempo de cuidar lo que escuchan, son los que deberían decirles qué cosas no son para su edad. Ahora los niños tienen todo al alcance de su celular o su tablet. Los padres no deben hacerlos adultos antes de tiempo. No porque les dé risa que canten una canción medio atrevida, lo promuevan, y que pierdan el lado bonito e inocente de la infancia”.

Para tener un toque de actualidad, Tatiana grabó reguetón para niños: “El ritmo no tiene la culpa. Te invita a bailar. Lo que no están bien son las letras. También hice una balada de regional mexicano, pero con una historia bonita. Hay que estar vigente y renovarse, pero con cuidado”.

Nos dijo que no piensa en dejar de ser ‘la Reina de los niños’: “Seguiré mientras el público vaya a mis shows o consuma el contenido que hago”.

A sus 55 años, Tatiana luce radiante. Este es su secreto:

“Desde los 13 años mi mamá me dijo que debía usar protector solar para cuidar mi piel. Me hago todos los faciales posibles, las radiofrecuencias. Eso sí, bótox no porque gesticulo mucho y cuando te pones no puedes mover las cejas. Prefiero así, que se vea todo. Y no me haría ninguna cirugía estética. Vengo de una familia con buena genética”.

Finalmente, dio algunos detalles de la presentación que prepara para finales de año: “En ese show vamos a hacer que caiga nieve en toda la Arena CDMX y voy a volar con Santa Claus en su trineo. Me han dicho que soy la Mariah Carey mexicana porque soy la que canta más canciones de Navidad (ríe)”.

Los boletos para el show de Navidad con Tatiana, este próximo 22 de diciembre, ya están a la venta en Superboletos.

Tatiana ha cantado para los niños desde 1995

La cantante inició su carrera en 1983, a los 15 años de edad, ganando diversos concursos de talento. Un año después lanzó su primer disco, Tatiana.

En 1995 inició su faceta como cantante infantil.

En 1997 realizó el doblaje de “Megara”, en Hércules. Ese año inició su propio programa de televisión, ‘El espacio de Tatiana’, que concluyó en 2001.

En 2004 participó en la telenovela ‘Amy, la niña de la mochila azul’.

En 2012 regresó a la TV con ‘El show de Tatiana’.

En 2022 fue la presentadora de MasterChef México.

Tiene 10 álbumes de pop y 17 infantiles.

Aquí puedes escuchar “No me quiero bañar” de Tatiana, que tiene más de 1,208 millones de vistas en YouTube desde su estreno en 2016.