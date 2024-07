Ricardo Pérez sorprende a Susana Zabaleta con ‘flores del Patrón’, así reaccionó la cantante

El romance entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez ha causado revuelo debido a la diferencia 30 años entre ellos y a sus personalidades tan diferentes. A pesar de las críticas y comentarios, la pareja ha mostrado que no hay edad para vivir el amor.

Al principio, ambos fueron discretos con su noviazgo, pero poco a poco comenzaron a compartir momentos juntos que confirmaron su relación. La misma Susana Zabaleta reconoció hace unos días en una entrevista con Maxine Woodside que está muy feliz.

“Estamos muy felices. Yo creo que nunca había habido un hombre que me tratara tan bien y eso está muy padre”. Susana Zabaleta

“Es que yo creo que las nuevas generaciones están deconstruidas y no son esos machos que te celan, te dicen. Es todo lo contrario. Es amor, paciencia, y son muchas cosas que te hacen sentir bien y sobre todo la admiración mutua,” confesó Zabaleta a ‘Todo para la mujer’

Ricardo Pérez sorprende a Susana Zabaleta con detalle romántico en su concierto en el Lunario

Un ejemplo de este trato excepcional es el reciente video que circuló en TikTok, donde la famosa cantante fue sorprendida en su camerino del Lunario del Auditorio Nacional por el tiktoker ‘Flores, el patrón’, quien entrega ramos de flores a nombre de alguien más.

“Señorita Susana: Es usted muy afortunada. El ‘Patrón’ le mandó un arreglito y una planta, señorita Susana. Aquí ‘el Patrón’ me mandó a traerle este detallito a la mujer más hermosa de todo el universo, pues él quiere hacerle saber que puede que no haya estado presente, y así él se encuentre del otro lado del universo, él siempre la llevará en su corazón, y por eso, quiere decirle que, a pesar de que no le gusten las flores, que a su corazón siempre le gustará y que sepa que ‘el Patrón’ la ama”.

Susana Zabaleta flores el patrón / Susana Zabaleta recibe flores del patrón

Susana, emocionada, respondió en el video: “Ya sé que estoy enojada, porque no estás aquí, pero te amo.”

La historia de amor entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez sigue inspirando a sus seguidores y muestra que el amor verdadero no conoce barreras de edad ni de personalidad. La admiración mutua y el respeto son la clave de su relación, que sigue fortaleciéndose a pesar de las críticas externas.

¿Quién es ‘Flores, el patrón’?

‘Flores, el patrón’ es un proyecto en el cual un influencer entrega flores a sus clientes, asegurando que las manda “el Patrón”. Con mucha efusividad, el influencer sorprende a sus clientes con la entrega de flores de una forma nunca antes vista. Este método se ha vuelto viral en redes sociales, y ‘Flores, el patrón’ ya alcanza más de 3.3 millones de seguidores en TikTok.

En TVNotas, te contamos que una fuente cercana nos reveló que Samii Herrera, ex de Ricardo, tomó muy mal la noticia de que Ricardo Pérez y Susana Zabaleta son pareja.

“Está enojadísima. Dice que no soporta que la hayan cambiado por una ‘señora vieja’. Samii se sabe hermosa. Esto la frustró más, porque no lo entiende. Dice que ella le dio amor, sexo y cariño. Se pregunta cómo fue posible que la cambiaran”.

Ricardo Pérez, Susana Zabaleta y Samii Herrera / Redes sociales

“Samii empezó a obsesionarse con las fotos de ambos. Stalkeaba sus Instagram, sus historias. Todo para ver qué tanto hacían. Cuando vio la foto en la que ella corroboraba el romance se puso mal. Lloró. Hizo berrinches”, nos contó nuestra fuente.

