Verónica Castro dice que Cristian Castro anda muy sentido con Yuri, ¿por qué?

Las alarmas se encendieron cuando el canal de YouTube ‘Programa 69' anunció que la actriz y cantante, Verónica Castro, había sido hospitalizada de emergencia y sometida a una cirugía. Su hijo, Michel Castro, confirmó que en efecto Verónica fue hospitalizada y entró a cirugía, pero recalcó que no fue nada grave.

Michel Castro, hijo de Verónica, envió un mensaje de texto a Televisa Espectáculos aclarando la situación: “Ya está en casa, todo bien; fue una operación sencilla de hombro; muchas gracias por su preocupación”. Estas palabras trajeron tranquilidad a los fans que estaban preocupados por la salud de la artista.

Verónica Castro revela cómo se encuentra de salud tras cirugía

Verónica habló, vía telefónica, con ‘Ventaneando’ y habló de su estado de salud y la razón por la cual fue sometida a cirugía hace unos días.

“Gracias Pati, muchas gracias por preocuparse, gracias por estar pendiente. Pues nada hubo un dolor medio raro que tenía en el hombro, a lo mejor un movimiento que hice y que no me di cuenta, dicen que el hombro es complicado y de repente me dicen te tenemos que operar”. Verónica Castro

La actriz aclaró que su molestia en el hombro tiene que ver con el accidente que tuvo hace varios años cuando conducía ‘Big Brother’ en 2004 y sufrió una fuerte caída cuando montaba a un elefante. Verónica Castro se rompió el cuello y sufrió severas lesiones en la espalda, la cadera y el pie derecho.

Veronica Castro casi muriendo arriba de un elefante en el estreno de Big Brother VIP. ☠️😂🤣 https://t.co/7Z6Um1EM0U pic.twitter.com/KQU1Bai1OR — Яɪᴄᴋч Vɪʟʟᴇɢᴀs™ (@RickyVillegasB) February 2, 2023

“Sí tiene que ver porque obviamente cuando fue una caída tan fuerte todo tiene consecuencias y la edad no ayuda nada”, comentó.

“El doctor me dice que solo toca estarme cuidando y esperar a que se me quite la molestia, pero no se me ha quitado. Me están apoyando y echando la mano, Michel viene y está al pendiente”, dijo.

Verónica Castro revela por qué Cristian Castro está sentido con Yuri

La actriz reaccionó a la inesperada cancelación de la gira de Yuri y Cristian Castro, esto luego de que la veracruzana diera a conocer que el cantante decidió dejar la gira sin avisarle.

Yuri, en una entrevista con ‘Venga la alegría’, aclaró que no tienen una relación de amistad. Además, mencionó que si en el futuro él decidiera retomar la gira, ella ya no estaría disponible, afirmando con firmeza que “no hay vuelta atrás”.

“Cristian, no sé, dónde anda, ya acabo la gira, me estoy enterando de que no van a seguir. Lo último que supe es que andaba muy sentido porque decía que Yuri dijo que él no es su amigo. Ya ni modo. Ya sabes. Otra cosa que también supe es que anda viendo lo de su nuevo disco en Miami y espero esté ocupado en eso”. Verónica Castro

Finalmente, la actriz se mostró impaciente ante su recuperación, pues aseguró que aún le duele y “es complicado” el hombro y agradeció al público que le ha escrito y ha orado por ella. “Gracias los amo”.

