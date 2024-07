Yuri no retomará gira con Cristian Castro, pues él se fue sin avisarle: “No hay vuelta atrás”

Desde hace cuatro meses, Yuri y Cristian Castro han estado de gira por varios puntos de la República Mexicana con su tour ‘Unidos en el escenario’. Si bien sus presentaciones han sido todo un éxito, recientemente se reveló que los cantantes no harán más fechas juntos.

En una reciente entrevista con diversos medios, Yuri contó que Cristian Castro fue quien decidió dejar la gira. De acuerdo con la veracruzana, el cantante no le habría notificado de manera directa, sino que lo hizo a través de Ocesa, la empresa que organiza sus eventos.

“Cristian, pues ya no quiso seguir la gira. No entiendo por qué. La empresa que nos contrata, que es Ocesa, no me quiso explicar. Yo creo que porque me iba a poner muy brava”, comentó a los medios.

Yuri no piensa volver a trabajar con Cristian Castro

Ahora, en una entrevista con el programa ‘Despierta América’, Yuri dejó claro que ya no está interesada en volver a colaborar con Cristian Castro y deja claro que si él se arrepiente y la busca, ella ya no estará disponible.

“A lo mejor en dos o tres meses él quisiera retomar, y no, ya no. Ya no hay vuelta atrás. Lo siento mucho, querido. Sí hubo momentos de tensión. No de conflicto, ojo, no de conflicto, tensión. Él no es una persona que tenga muchos amigos, y la gente no tiene que ser como yo, ni yo tengo que ser como él”, explicó la cantante.

Yuri habla de sus diferencias personales con Cristian Castro

Yuri explicó las razones por las cuales no logró sentirse tan cómoda trabajando con Cristian Castro. Aseguró que, mientras ella es disciplinada y le gusta ensayar, el intérprete tiene un enfoque mucho más relajado, lo cual la frustraba.

“Entonces le dije: ‘Vamos a chacotear, y dedicarnos más a lo que la gente va a vernos que es a cantar’. Yo soy muy disciplinada. Me gusta ensayar. Me gusta hacer bien las cosas, y no a todos los artistas les gusta ensayar. No a todos los artistas les gusta ser disciplinados, y eso a mí me pone de malas”. Yuri

Finalmente, Yuri aclaró que Cristian Castro no es su amigo y que su relación es estrictamente profesional. “Es que no somos amigos. Si tú me dices amigos, Mijares, Pandora. Cristian y yo somos compañeros de trabajo. El amigo es: ‘Vente, vámonos a tomar una copita. Vámonos a comer. ¿Cómo estás?’, y no, Cristian y yo no somos amigos”, concluyó.

Este distanciamiento profesional marca un antes y un después en la relación laboral entre Yuri y Cristian Castro, quienes, a pesar de haber compartido escenario, tienen visiones y estilos de trabajo muy diferentes.

