Tatiana revela cómo nació “No me quiero bañar”, el hit infantil con más de mil millones de vistas en YouTube

Pocas canciones infantiles logran romper barreras culturales y generacionales. Sin embargo, con “No me quiero bañar” Tatiana, la Reina de todos los niños, ¡lo consiguió!

En una entrevista reciente, la cantante reveló que el fenómeno musical nació de un momento familiar común: la batalla diaria de una madre con su hija para que se bañara.

En 2023 la canción “No me quiero bañar” superó los mil millones de reproducciones en YouTube, cifra que sigue creciendo. Plataformas como TikTok impulsaron la canción de tal manera que sigue vigente en las nuevas generaciones de creadores de contenido.

En dicha red social, se pueden ver videos de animaciones y hasta coreografías con el tema de fondo que ya es un clásico del repertorio popular de la música infantil internacional. Hay clips que retoman la canción de Tatiana que se han hecho en diferentes países, entre ellos: Argentina, Colombia, España y Estados Unidos.

¿Cómo surgió la canción “No me quiero bañar” de Tatiana?

En el pódcast de Melo Montoya Chávez, Tatiana reveló que la letra de la canción surgió literalmente de los berrinches de su hija cuando era pequeña porque no quería bañarse. La menor prefería seguir jugando y aseguraba que el shampoo le picaba los ojos.

La situación era tan recurrente, que la cantante comenzó a convertir los motivos de su hija en una melodía improvisada.

“Era una canción que se hizo canción de la familia durante veintitantos años, toda la vida, pero ella misma me dio la letra porque me decía ‘no me gusta el shampoo, no me gusta el jabón’ y me decía ‘así cochina me siento mejor’”, explicó la artista entre risas, recordando esos momentos que, sin saberlo, se convertirían en parte de la cultura pop infantil.

El éxito no fue cuestión de estrategia de marketing ni de un equipo de compositores: fue el resultado de una mamá creativa y una hija con mucha imaginación.

¿Cuántas reproducciones tiene “No me quiero bañar” de Tatiana?

Aunque Tatiana tiene una trayectoria de más de cuatro décadas en el mundo del espectáculo, “No me quiero bañar” se ha convertido en su tema más emblemático en la era digital. Fue lanzado hace aproximadamente diez años, pero su crecimiento ha sido exponencial, sobre todo gracias a YouTube y otras plataformas en las que la canción se ha hecho muy popular.

Gracias a este éxito, Tatiana se convirtió en la primera mujer solista mexicana en superar mil millones de vistas en YouTube, un logro impresionante que demuestra no solo la vigencia de su carrera, sino también el impacto que tiene en nuevas generaciones.

¿Cuándo empezó Tatiana en la música?

Tatiana está activa como cantante desde 1984. En sus inicios lanzó música pop y en 1995 decidió dar un giro de 180 grados a su carrera y empezó a hacer música infantil. Su impacto fue tal que ahora es conocida como ‘la Reina de los niños’.

Tatiana ha lanzado múltiples discos, realizado giras por México y América Latina, y producido contenido audiovisual que se mantiene vigente gracias a YouTube, TikTok y otras redes. Incluso ha presentado shows privados para las hijas de el Canelo Álvarez. Su capacidad de adaptación ha sido clave, pero también su autenticidad.