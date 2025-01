Conductora de televisión revela en plena transmisión que la engañaron: “Ella me mandó las pruebas”

Vivian Cepeda, conductora de televisión y figura destacada en Multimedios, impactó a su audiencia al compartir en vivo una experiencia personal de infidelidad.

La presentadora, conocida por su trabajo en programas como Las noches del futbol y Acábatelo, abrió su corazón durante el programa de Ernesto Chavana en Canal 6, donde relató cómo descubrió la traición de su expareja tras casi una década juntos.

Mira: Fallece conductora mexicana de radio y televisión, a los 46 años

Instagram

Una confesón que resonó en Monterrey

Durante la emisión, Vivian Cepeda explicó cómo esta difícil situación impactó su vida personal y emocional, especialmente durante la pandemia por COVID-19.

“Les cuento que ha pasado durante todo este largo tiempo. Me dediqué al 100% a mi familia. Abrí mi propio negocio de joyería, pero lamentablemente la pandemia nos afectó mucho y decidí cerrarlo”, compartió Cepeda, mostrando su vulnerabilidad ante el público.

El aislamiento y las dificultades económicas la llevaron a enfrentar un episodio de depresión: “Obviamente caí en depresión como cualquier otra persona, el estar encerrada, sin contacto con nadie”, agregó. Fue en este contexto cuando descubrió que su pareja la había estado engañando, un golpe emocional que la obligó a reevaluar su relación y su vida.

Lee: Señalan a conductor de ‘Venga la alegría’ de fraude y en redes revelan su ‘modus operandi’, ¿qué pasó?

Instagram

El descubrimiento de la traición

La también modelo explicó que la infidelidad de su pareja fue algo que ella sospechó, pero que él negó repetidamente. Sin embargo, la evidencia llegó de manera inesperada: “Quiero confesar que me engañaron después de nueve años de relación. Él me lo negaba todo, pero la tipa me mandaba pruebas”, reveló la conductora.

Vivian agradeció la valentía de la otra mujer al enviarle pruebas contundentes de la infidelidad, algo que, según ella, le permitió “quitarse la venda de los ojos”.

“Mientras yo estaba cuidando a los niños encerrada. Él viajaba por todo el mundo con ella. Me quitaron la venda de los ojos y ahora soy feliz. Gracias a Dios, ya lo superé”, aseguró.

Instagram

La confesón de Vivian Cepeda no solo ha resonado en Monterrey, donde es una figura muy querida, sino que también ha generado una ola de solidaridad en redes sociales. Sus seguidores le han enviado mensajes de apoyo y admiración por su valentía al compartir una experiencia tan íntima y dolorosa.

En su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con casi 400 mil seguidores, Vivian comparte momentos de su vida diaria, sus atuendos y sus viajes, mostrando una faceta optimista y renovada tras superar esta difícil etapa.

Te puede interesar: Conductora de ‘Venga la alegría’ denuncia cristalazo a su camioneta; no esperaba cómo terminaría

Instagram

Vivian Cepeda: un ejemplo de resiliencia

La historia de Vivian Cepeda es un recordatorio de cómo las adversidades pueden convertirse en oportunidades de crecimiento personal. Hoy en día, la conductora está enfocada en su familia, sus proyectos y su carrera en la televisión, demostrando que es posible salir adelante después de un episodio traumático como una infidelidad.

Con su valentía al compartir esta experiencia, Vivian ha inspirado a miles de personas que atraviesan situaciones similares, mostrando que la fuerza interior y el apoyo de seres queridos son fundamentales para superar cualquier obstáculo.