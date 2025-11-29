María Julia Lafuente se despide de la televisión tras 48 años: ¿Quién la reemplazará en Telediario Vespertino?

La periodista y conductora María Julia Lafuente se despidió de Telediario Vespertino tras más de 48 años de destacada trayectoria en los medios. Su adiós temporal dejó a los televidentes con la nostalgia de no verla frente a las cámaras por un tiempo, pero también despertó la expectativa por lo que vendrá en el noticiero de la tarde más visto de la región.

¿Por qué María Julia Lafuente se retira temporalmente de la televisión?

María Julia Lafuente decidió dar un merecido descanso a su carrera después de casi cinco décadas frente a las cámaras. Durante su último Telediario Vespertino, se mostró nostálgica y agradecida con la audiencia que la ha acompañado a lo largo de los años.

Recordemos que el pasado 3 de septiembre, anunció que este 28 de noviembre sería su último día en el noticiero: “He decidido tomarme un descanso y ponerme en pausa por tiempo indefinido, no especulen, yo dejo las puertas abiertas porque mi vida está aquí, hay proyectos y planes a futuro”.

Frente a una pantalla que decía “Próximamente”, dejó claro que su pausa no significa un adiós definitivo, sino una oportunidad para descansar y regresar con energía renovada.

La conductora explicó que este tiempo le permitirá enfocarse en proyectos personales y disfrutar de momentos que, por su ritmo de trabajo, le habían sido difíciles de aprovechar.

¿Quién reemplazará a María Julia Lafuente en el Telediario Vespertino?

Con la pausa temporal de la Licenciada María Julia Lafuente en “Telediario vespertino”, la audiencia regiomontana se preguntaba quién tomaría las riendas del noticiero. La respuesta llegó: será el periodista Luis Carlos Ortiz quien asuma este importante papel.

A partir del 1 de diciembre de 2025, Luis Carlos Ortiz será el encargado de conducir el Telediario Vespertino, marcando el inicio de una nueva etapa para el noticiero. El objetivo es mantener la calidad, cercanía y confianza que caracterizaron a Lafuente, adaptándose al mismo tiempo a los retos y cambios de la televisión actual.

Luis Carlos Ortiz, de 49 años, es un periodista regiomontano con más de 30 años de trayectoria. Su estilo combina profesionalismo con un toque humano, lo que lo ha consolidado como una figura confiable dentro de Multimedios. Comunicador y motivador, Ortiz ha sabido ganarse el cariño de la audiencia gracias a su cercanía y experiencia en el medio.

Además, Luis Carlos Ortiz conducirá el Telediario Vespertino acompañado de Ady Cabriales y Erik Rocha,equipo que promete mantener la información veraz y la conexión con el público que distingue al noticiero de la tarde.

¿Quién es María Julia Lafuente y cuál es su carrera periodística?

María Julia Lafuente es una de las figuras más emblemáticas de la televisión en Monterrey. A lo largo de 48 años, ha logrado consolidar un estilo propio que combina profesionalismo, cercanía y simpatía con la audiencia.

María Julia Lafuente, conocida como “La Licenciada”, es una periodista mexicana nacida en San Luis Potosí en 1957. Desde muy joven se trasladó a Monterrey, donde estudió Ciencias de la Comunicación en la UANL. Su carrera comenzó en la radio en 1976 y, poco después, se integró a Multimedios Televisión, convirtiéndose en una figura emblemática del Telediario durante casi cinco décadas.

Su estilo directo, cercano y con frases icónicas como “¿Ya comió, compañero?” la consolidó como una voz representativa para la audiencia regiomontana. A lo largo de su trayectoria, combinó información, denuncia social y empatía, lo que le permitió conectar con varias generaciones. Además, fue columnista en Milenio Diario y autora del libro Murmullos del alma.

Entre sus reconocimientos destacan la Presea Estado de Nuevo León al Mérito Cívico y el premio Carlos Pirker de la Asociación Nacional de Locutores. Estos galardones reflejan su compromiso con el periodismo y su influencia en la comunicación regional. Su presencia en pantalla se convirtió en un referente de credibilidad y cercanía.

El 28 de noviembre de 2025 marcó su última emisión en el Telediario Vespertino, tras anunciar una pausa indefinida para dedicarse a su familia y descansar después de 48 años de trabajo. Aunque no se trata de un retiro definitivo, dejó abierta la posibilidad de regresar.

