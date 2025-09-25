Débora Estrella y la misteriosa canción que habla sobre la muerte que compartió horas antes de su accidente

El pasado sábado la industria de los medios de comunicación se vistió de luto con la muerte de la conductora de Telediario Débora Estrella, quien perdió la vida en un accidente aéreo cuando se desplomó la avioneta en la que viajaba, una Cessna modelo XB-BGH. También murió el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta.

La conductora y periodista de Telediario Matutino en Monterrey generó gran conmoción con un hecho tan emotivo como inquietante: su última publicación en redes sociales, compartida pocas horas antes de perder la vida en un accidente aéreo.

En el posteo, la comunicadora aparecía sonriente, en set donde trabajó durante años. La imagen estaba acompañada de un fragmento musical que, tras la tragedia, adquirió un significado desgarrador: la canción “Someone to you” del artista británico Banners.

Débora Estrella compartió horas antes de su accidente una canción que habla sobre morir y desaparecer / Redes sociales

¿Cómo murió la conductora de Telediario, Débora Estrella?

La conductora Débora Estrella perdió la vida en un trágico accidente aéreo ocurrido alrededor de las 18:50 horas en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, cerca del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García.

La avioneta en la que viajaba se estrelló por razones que aún se encuentran bajo investigación. El accidente ocurrió en una zona de difícil acceso, lo que complicó las tareas de rescate.

Cuando los equipos de emergencia lograron llegar al lugar, confirmaron que ambos ocupantes de la avioneta habían muerto.

Protección Civil del Estado de Nuevo León identificó a las víctimas: Débora Estrella, quien iba como pasajera, y el piloto, Bryan Ballesteros Argueta.

Algunos testigos presenciaron la caída del avión cerca de un río y captaron imágenes del momento, las cuales se viralizaron rápidamente en redes sociales.

¿Cuál fue la canción que compartió Débora Estrella antes de su fatal accidente?

Horas antes de su muerte, Débora Estrella publicó en sus redes sociales dos fotografías en el foro del noticiario. El post ya suma miles de reacciones y se volvió viral porque estaba acompañado de la canción “Someone to you"(Alguien para ti).

La elección llamó la atención del público porque, aunque el tema busca transmitir un mensaje optimista sobre la importancia de amar y ser amado, incluye versos que mencionan directamente la muerte, el desaparecer y dejar huella en la vida. Ese contraste entre lo luminoso de la melodía y lo sombrío de ciertas frases hizo que la publicación fuera interpretada por muchos como un presagio.

¿Qué dice la letra de Someone To You, la canción que compartió Débora Estrella?

La letra del tema de Banners que compartió Débora Estrella llamó la atención por su letra en español. Esto dice la canción.

No quiero morir o desaparecer

Solo quiero ser alguien

Hundirme y desaparecer sin dejar rastro

Solo quiero ser alguien

Bueno, ¿no es lo que quieren todos?

Y si te sientes dividida entre todos

Yo quiero ser el que estás guiando

Porque creo que podrías ser quien abriera mi camino

Solo quiero ser algo para alguien, oh

Quiero ser algo para alguien, oh

Nunca tuve a nadie, ni un camino a casa

Quiero ser algo para alguien

Y si el Sol se molesta y el cielo se vuelve frío

Y si las nubes se vuelven pesadas y comienzan a caer

Realmente necesito a alguien a quien pueda llamar mía

Quiero ser algo para alguien

Alguien para ti.

¿Quién fue Débora Estrella, conductora de Telediario que murió en accidente aéreo?

Débora Estrella, nacida el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, se graduó como abogada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), aunque desde joven migró a la comunicación y los medios, primero como locutora universitaria y luego como figura televisiva.

Posteriormente se integró a TV Azteca Noreste, donde fue presentadora del clima en el noticiero Info7.

En 2018 inició una de las etapas más destacadas de su trayectoria al convertirse en conductora titular de Telediario Matutino en Monterrey, dentro de Multimedios Televisión.

Además de este espacio, también tuvo participación en otros programas informativos, entre ellos noticieros de Milenio Televisión y el Telediario Ciudad de México, principalmente en emisiones de fin de semana.

