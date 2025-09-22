Débora Estrella: ¿Quién es José Luis García y cómo fue su historia de amor con la conductora que murió?

El mundo del entretenimiento sigue conmocionado por la muerte de Débora Estrella, una conductora regiomontana, suscitada el pasado 20 de septiembre. La comunicadora de 43 años viajaba en una avioneta que se desplomó en el municipio de García, Nuevo León. A raíz de esto, su vida, tanto profesional como personal, se ha convertido en tema de conversación, principalmente, la historia de amor con su exesposo, el periodista José Luis García. Aquí te contamos quién es él y cómo fue su romance.

¿Quién es el exesposo de Débora Estrella y cuánto duraron juntos?

José Luis García, exesposo de Débora Estrella, es un periodista regiomontano, con más de 20 años de experiencia en los medios. En redes sociales, se define como un “contador de historias” y se ha consolidado como uno de los comunicadores más importantes de Nuevo León.

Actualmente, es conductor en ‘Las Noticias Monterrey’ de N+ Televisa, además de colaborar en ABC Noticias 91.7 FM. Es relativamente activo en redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma en la que tiene más de 70 mil seguidores.

Sobre su historia de amor con Débora Estrella, conductora que murió en una avioneta, esta comenzó cuando ambos empezaron su carrera en la televisión, en 2005. Pese a que pertenecían a diferentes televisoras, se enamoraron con el tiempo y, en 2010, se casaron.

A través de redes sociales, se mostraron muy felices y enamorados. Incluso, en cada aniversario, hacían una sesión de fotos para presumir su amor. Aunque todo parecía ser miel sobre hojuelas, en enero de 2020, dieron a conocer su ruptura.

¿Por qué Débora Estrella, conductora que murió en un accidente aéreo, y José Luis García se divorciaron?

Débora Estrella y su exesposo, José Luis García, dieron a conocer su separación a través de un comunicado para redes sociales. Sin dar motivos de la ruptura, dejaron ver que las cosas entre ellos terminaron bien.

“La historia que juntos empezamos a escribir, hace ya 10 años, llega a un final” Débora Estrella y José Luis García

Pese a lo dicho por la expareja, empezaron a surgir especulaciones sobre una posible infidelidad por parte de García, algo que él siempre negó, reiterando que la separación fue amistosa.

Cabe destacar que las celebridades no tuvieron hijos mientras estuvieron juntos y el proceso de divorcio fue relativamente rápido.

¿Qué ha dicho José Luis García, exesposo de Débora Estrella, sobre la muerte de la conductora?

A través de la más reciente emisión de su programa, José Luis García se dijo muy conmocionado por la muerte de su exesposa, Débora Estrella. El periodista sostuvo estar pasando por momentos sumamente complicados.

“Un fin de semana muy difícil en el ámbito personal, se lo comparto… Una situación que, en el ámbito personal, fue muy fuerte este fin de semana. Sigo sin creerlo”, expresó.

García dio la noticia sobre lo sucedido con su ex y le mandó sus condolencias a toda la familia: “Seguimos sin creerlo”, indicó.

Hasta el momento, la familia de Estrella no ha dado declaraciones sobre este asunto, por lo que se desconoce cuándo se realizarán los ritos funerarios.

