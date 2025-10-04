Alexis Ayala explota contra conductor por pregunta incómoda sobre Paty Díaz, la ex que lo acusó de maltrato

Tal parece que la polémica entre Alexis Ayala y su exnovia, Paty Díaz, está muy lejos de terminar. Tras haber dado su postura sobre esta situación, el actor se molesta con un conductor por una pregunta relacionada con la actriz.

Alexis Ayala / Redes sociales

¿Qué pasó entre Alexis Ayala y su exnovia Paty Díaz?

Mientras seguía en ‘La casa de los famosos México 2025’, Alexis Ayala habló sobre una exnovia que, supuestamente, lo agredió e insultó. Si bien no dijo nombres, mencionó que la mujer tenía un hijo de una relación anterior, por lo que muchos empezaron a especular que era Paty Díaz.

Debido al escándalo, la actriz compartió un video en el que, si bien no dice el nombre de Alexis, señala que un “integrante de ‘La casa de los famosos México’” narró su amarga experiencia en una relación anterior.

Díaz indicó que, si realmente se refería a ella, Alexis estaba mintiendo, ya que, según su versión, ella fue la verdadera víctima de violencia. Según la celebridad, Ayala no solo la insultó y le fue infiel, sino que también la llegó a amenazar de muerte.

Por supuesto, el testimonio de Paty generó muchos comentarios divididos. Si bien algunos la apoyaron, otros la tacharon de “mentirosa” y la acusaron de “usar la popularidad de Alexis” para ganar más fama.

Luego de que se convirtiera en el sexto finalista de ‘La casa’, Alexis ha sido interrogado sobre este asunto. Si bien ya había dicho que ya no deseaba hablar más del tema, recientemente se molestó contra un conductor que volvió a sacar el tema.

Paty Díaz / Redes sociales

Alexis Ayala se enoja con conductor por pregunta sobre Paty Díaz

En una reciente emisión del programa ‘Todo para la mujer’, un presentador cuestionó a Alexis Ayala sobre las declaraciones que dio acerca de Paty Díaz en ‘La casa de los famosos México’. Ante esto, y con un tono de aparente molestia, sostuvo que “nunca habló de ella”.

El actor aseguró que solo hablaba de una “experiencia de vida” y hasta se dijo muy enojado con Díaz por “sumarse a una ola que le pertenece”.

“No, no, no, porque eso ya me lo dijeron ayer y allí sí te voy a parar en seco, yo no mencioné a Paty Díaz. No tiene que estar nadie de mi pasado subiéndose a una hola que me pertenece a mí y que es de mi presente. Nunca dije un nombre” Alexis Ayala

Aunque dejó claro que siempre ha sido respetuoso con los medios, resaltó que no permitirá que nadie se “meta” con su esposa o hijas.

“Vaya, respeten mi presente, respeten a mi esposa, respeten a mi madre, respeten a mis hijas, pero, sobre todo, y me conoces, respetenme a mí. No dejemos que brinque el pasado. Puedo tener un carácter fuerte, pero nunca maltrato”, concluyó.

Hasta el momento, Paty Díaz no se ha pronunciado ante las respuestas de Alexis Ayala, quien ya ha dejado claro que no quiere tocar este tema.

¿Alexis Ayala maltrató a Paty Díaz?

En una conversación previa en el programa ‘Vaya vaya’, Alexis Ayala también fue cuestionado sobre el supuesto maltrato a Paty Díaz. A diferencia de la respuesta tajante que dio recientemente, en ese entonces solo se limitó a decir que no sabía mucho del asunto.

Sin negar o confirmar nada, simplemente dijo que su pasado ya estaba atrás y ahora simplemente quería enfocarse en disfrutar del éxito obtenido por el show, así como de su familia.

“Hace rato me comentaron algo, pero te voy a decir algo, para mí, lo que está atrás, se quedó atrás. Yo estoy viviendo hoy ‘La casa de los famosos’, yo tengo una vida donde veo para adelante. Mi ahora va con mi familia, con mi esposa, con mis hijas”, puntualizó.

