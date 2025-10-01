Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala, responde a Paty Díaz, ex del actor que lo acusa de violencia

En los últimos días, Alexis Ayala, finalista de ‘La casa de los famosos México 2025’, ha estado en controversia por la serie de acusaciones de violencia que su exnovia, Paty Díaz, hizo en su contra. Debido a esto, la actual esposa del actor, Cinthia Aparicio, hace frente a esto y lanza una contundente respuesta, ¿qué dijo?

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala / Redes sociales

¿Qué dijo Paty Díaz, exnovia de Alexis Ayala, sobre su relación con el actor?

La polémica comenzó después de que Alexis Ayala hablara sobre una exnovia que, supuestamente, le cambió la chapa de la casa sin su permiso, lo insultó y hasta lo agredió, al igual que el hijo de ella. Si bien no mencionó nombres, muchos concluyeron que hablaba de Paty Díaz, quien llegó a tener un romance con Alexis y tiene un hijo.

Todo era especulación hasta que la propia Paty compartió un video en redes sociales, en el que daba su versión de la historia. Sin decir el nombre de Alexis, mencionó que un integrante de ‘La casa de los famosos México’, con quien tuvo un noviazgo de 5 años y medio hace dos décadas, hizo unos “comentarios de una mujer con la que anduvo, que tenía un hijo y se portó muy mal”.

Resaltó que, si realmente hablaba sobre ella, todo era “mentira” y afirmó que ella fue la verdadera “víctima de violencia” en su relación. Sostuvo que “esta persona” no solo le fue infiel, sino que también la llegó a maltratar y hasta amenazar de muerte.

“Él dice que yo cambié la chapa de la casa, yo nunca cambié la chapa de su casa jamás, él entraba cuando él quería y llevaban su ropa a lavar, él llegó y se enojó porque cambié la combinación de la caja fuerte y la de la computadora y lo hice por protección porque me dijo que ya no me iba dar nada, mi dinero lo había perdido, necesitaba energía para buscar trabajo, se enojó muchísimo pero lo hice para proteger mis pertenencias porque también tenía cosas mías” Paty Díaz

Incluso, recordó un episodio en el que, supuestamente, él “enloqueció de la nada” cuando ella estaba trabajando en una telenovela. Presuntamente, quiso entrar a su camerino a la fuerza: “Me quiso golpear. Mi hijo empezó a gritar, a llorar y eso me dolió mucho porque un niño no tiene por qué ver cosas que no debe ver ni sentir cosas que no debe sentir, sobre todo miedo”, resaltó.

Paty Díaz / Redes sociales

¿Qué dijo Cinthia Aparicio ante las acusaciones de Paty Díaz contra Alexis Ayala?

A raíz de la polémica causada por las declaraciones de Paty Díaz, la prensa aprovechó un encuentro con Cinthia Aparicio, actual esposa de Alexis Ayala, para preguntarle sobre este asunto.

En respuesta, la actriz simplemente señaló que no tenía comentarios ante esto, ya que no conocía a Paty, además de que “estaba en la primaria” cuando su colega y Alexis estaban juntos. Recordemos que Ayala le lleva 28 años a Aparicio.

Cinthia Aparicio “No, sin comentarios. Yo no la conozco. Yo iba en la primaria cuando eso estaba pasando. Entonces, la verdad, Alexis, supongo que contestará todas estas cosas que son comentarios desafortunados, la verdad”

Aunque dejó claro que solo Alexis podrá dar declaraciones claras cuando salga del show, resaltó que lo seguirá apoyando y afirmó que, al menos con ella, siempre se ha portado muy bien.

“Lo único que puedo decir es que estoy con un hombre que me respeta, que me ama, que las mujeres en su vida son su principal. Entonces, ¿qué te digo? Lo amo, es mi esposo y es mi pareja”, puntualizó.

¿Quién es Paty Díaz y cómo fue su relación con Alexis Ayala?

Patricia Díaz, conocida artísticamente como Paty Díaz, es una actriz mexicana que actualmente tiene 51 años. Su debut como actriz fue en 1995, cuando participó en ‘La dueña’. A partir de allí, ha estado en otros proyectos importantes como ‘Rubí’ y ‘Barrera de amor’.

Su romance con Alexis Ayala comenzó en el año 2000. Aunque todo parecía ir bien entre ellos, se separaron en 2005. En aquel entonces, nunca se dijo el motivo.

El tema vuelve a tomar relevancia tras las declaraciones hechas por Paty, quien asegura que el actor le fue infiel y hasta la violentó delante del hijo que tenía de una relación anterior.

