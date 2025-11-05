Ninel Conde compara insultó a Fátima Bosch en Miss Universo con pleito con Alexis Ayala: “Sí contó con apoyo”

El maltrato que recibió Fátima Bosch, modelo que representa a México en Miss Universo 2025, por parte del director de la versión tailandesa del certamen sigue causando mucha indignación. Y si bien muchas celebridades solo se han enfocado en solidarizarse con la tabasqueña, Ninel Conde también aprovechó para sacar a colación la pelea que tuvo con Alexis Ayala en ‘La casa de los famosos México 2025’.

¿Qué pasó entre Ninel Conde y Alexis Ayala en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Durante su estancia en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’, Ninel Conde y Alexis Ayala tuvieron varios roces. Y es que ella, en múltiples ocasiones, lo tachó de “misógino” y “poco caballeroso”.

El conflicto comenzó cuando, durante una prueba, Alexis le dijo “quítate” a Elaine Haro. Ninel no dudó en reclamar este hecho y decirle que debía ser más educado con las mujeres. Ante esto, Alexis simplemente le respondió que estaban en medio de una dinámica y debía llegar rápido a su objetivo, pero que nunca había sido su intención ofender a Haro.

A partir de allí, la tensión entre ambos creció. Incluso, tras convertirse en la tercera eliminada del show, la actriz siguió despotricando en su contra y hasta se pronunció cuando Paty Díaz, una ex de Ayala, lo acusó de maltrato e infidelidad.

“Difícilmente una mujer que ha sufrido violencia se equivoca cuando descubre los patrones que caracterizan a un agresor ya sea físico, verbal, pasivo-agresivo. Me tiraron de ‘exagerada’, pero el tiempo siempre le da la razón a la verdad. Triste que se apoye este tipo de actos en verdad. Ojalá la gente que apoye a estos personajes nunca sufra este tipo de actos”, expresó a través de redes sociales.

Alexis nunca ha dado una respuesta contundente a Ninel, pero ha dicho que las críticas no le importan, pues es una persona feliz junto a su familia. También ha negado ser un “maltratador”.

¿Qué dijo Ninel Conde sobre el insulto que recibió Fátima Bosch en Miss Universo?

A través de TikTok, Aarón Mercury compartió un video felicitando la valentía de Fátima Bosch por defenderse ante los insultos de Nawat Itsaragrisil, el director de Miss Universo Tailandia. El influencer se dijo muy orgulloso de ella.

Justo en los comentarios del clip, se destacó uno de Ninel Conde. La actriz aseguró que Fátima pasó una situación similar a la que enfrentó ella junto a Priscila Valverde y Mariana Botas con Alexis Ayala en ‘La casa de los famosos México’.

Ninel afirmó estar muy contenta de que la modelo de origen tabasqueño sí haya tenido apoyo tanto de la organización como del público en general.

Ninel Conde “Lo mismo que hizo Alexis con Priscila y Mariana. Bravo por esta mexicana que sí contó con el apoyo de sus compañeras”

Si bien la celebridad eliminó su comentario al poco tiempo, muchos usuarios le tomaron captura de pantalla y lo viralizaron en redes sociales. La mayoría de los internautas la acusó de “querer colgarse” del escándalo y hasta le recordaron que, presuntamente, ella era la “bullleadora principal” dentro del reality. Hasta el momento, Ninel no se ha pronunciado ante las críticas.

Ninel todavía no entiende que por esto es que la eliminaron… por andar con su bandera de feminista hasta que se encuentra con una mujer (Mar) que no le cae bien y empieza a hacer todo para afectarla (ella fue la primera en regar el photoshop del “beso” de Mar y Aldo) https://t.co/iLUoNch7SK — herol - MAYHEM ERA 🇳🇮 (@herolgperez_) November 5, 2025

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y el director de Miss Universo Tailandia?

Durante un evento previo a la 74 edición de Miss Universo, Nawat Itsaragrisil, el director de Miss Universo Tailandia, explotó contra Fátima Bosch por no promocionar al país anfitrión en sus redes sociales. La llamó “tonta”, la acusó de “desacato” y hasta llamó a seguridad.

Aunque se disculpó públicamente y explicó que había llamado a seguridad por miedo a que algo le pasara, la organización lo castigó y anunció que su participación en las demás actividades del concurso sería “nula o limitada”. También se dijo que se tomarán acciones “corporativas y legales”.

Por su parte, Fátima agradeció el apoyo que recibió y dejó claro que seguirá representando a México en el certamen pese a lo ocurrido.

