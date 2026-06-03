Joan Kuri, actor de Como dice el dicho, reaparece tras golpiza; revela qué pasó con su agresor, ¿lo arrestaron?

Hace algunos días, el actor Joan Kuri encendió las alarmas tras ser víctima de una golpiza. La celebridad de ‘Como dice el dicho’ estaba transitando por las calles de la Ciudad de México, cuando un hombre comenzó a agredirlo.

Muchos se han preguntado qué pasó tras el suceso, sobre todo si el atacante ya fue arrestado. Para aclarar las dudas, es el propio actor quien reaparece y explica qué ha sucedido tras el incidente. Te contamos los detalles.

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Joan Kuri, actor de ‘Como dice el dicho’, es agredido en la CDMX / Redes sociales/TVNotas

Así fue la golpiza que recibió Joan Kuri, actor de ‘Como dice el dicho’

Todo ocurrió el primero de junio, en la lateral del Periférico, CDMX. Según contó Joan Kuri a TVNotas, se vio envuelto en un altercado vial que fue escalando de nivel poco a poco. Mencionó que un conductor lo agredió tras sentir que se le “había cerrado”.

Si bien el actor intentó evadirlo, su atacante lo alcanzó. Posteriormente, lo sacó de su carro y comenzó a golpearlo. Joan logró marcar al 911 y luchó para detener al violentador, quien buscaba huir de la escena. Al mismo tiempo que aprovechó para grabar el hecho.

En el video de los hechos, se puede ver al actor con graves heridas en el rostro. Tras lo sucedido, explicó que ya estaba mejor, pero que aún tenía molestias en la mandíbula. También se le pudo notar el ojo morado y la ceja lastimada.

“Me cuesta abrir la boca, ahorita que estuve intentando comer, no podía abrir bien la boca para comer. Pero eso debe ser por el golpe. Tenía abierto, sangre, la nariz también me sangró muchísimo”. Joan Kuri

El actor cree que su agresor estaba bajo los efectos de “algo”, pues olía “raro”. Sin embargo, no lo pudo asegurar, pese a que la actitud violenta que mostró podría confirmarlo. De igual forma, indicó que esta persona estaba acompañada de, al parecer, su mamá, quien no habría hecho nada para detener el hecho y hasta lo insultó.

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¿Qué pasó con Joan Kuri, actor de ‘Como dice el dicho’, tras golpiza en CDMX?

Hace algunas horas, Joan Kuri estuvo presente en el pódcast de Mich Rubalcava. Durante la conversación, volvió a relatar los hechos y habló sobre una nueva teoría que tiene sobre el motivo del ataque.

Joan considera que el hombre pudo haber sido un “montachoques”, una persona que trata de que le choquen el coche para sacarle dinero a los conductores. Y es que piensa que la insistencia y agresividad de esta persona no eran normales.

Joan Kuri habla de la agresión que sufrió / Redes sociales/TVNotas

“Una cosa es bajar tu vidrio, decir una grosería, pero pues hasta allí, y otra buscar que yo lo chocara. Cuando se me cerró, por más que intenté frenar, le di un golpecito. Se me hizo una actitud muy de montachoques. En algún momento, cuando yo estaba en su puerta, olí alcohol”. Joan Kuri

De igual forma resaltó que la placa del coche de su agresor mostraba irregularidades. Debido a ello y a la gravedad de sus heridas, le dijo a las autoridades que procedieran contra esta persona. Aunque en ese momento las patrullas no pudieron hacer nada, el histrión mencionó que ya había iniciado un proceso legal.

“No sé si él se fue antes, si lo dejaron ir, si se quedó hasta el final, no lo sé. Yo ya inicié un proceso legal. Le dije que lo iba a pagar caro porque se me hace una injusticia. Yo no lo provoqué. Para que esta gente tenga consecuencias. No creo que sea la primera vez que lo hace. No lo puedo asegurar”, manifestó.

¿Joan Kuri, actor de ‘Como dice el dicho’, fue amenazado tras golpiza en CDMX?

Joan Kuri también aprovechó para hablar sobre algo peculiar que pasó durante el altercado. Señaló que, mientras estaba en la ambulancia, vio a su agresor hablando por teléfono. A los pocos minutos, llegó una camioneta, desde la que descendieron una mujer y un hombre.

Si bien no sabe la identidad de estos individuos, señaló que el hombre se acercó a él. Aunque le dio miedo porque era “alto y parecía fuerte”, lo confrontó.

“El tipo se acerca a la ambulancia, pero era un tipo fuerte con cara de malo. Desconozco quién sea. Se me queda viendo, pero como estudiando. Le digo: ‘¿Se te ofrece algo?’ Estaba furioso. (Me responde): ‘Nada, ¿por qué?’, pero así como enojado. (Le digo): ‘¿Eres su familiar?’ Me responde que sí. (Le digo): ‘Pues hágase para allá’. Y ya, (se fue)”, indicó.

Resaltó que la policía lo escoltó en todo momento y lo auxiliaron. Hasta el momento, no ha vuelto a saber más de este individuo o la persona que lo golpeó. Sin embargo, admitió haber quedado con una sensación de temor.

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