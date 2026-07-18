Balean camión de querida agrupación de cumbias y los agresores graban el momento exacto: VIDEO

A solo unos meses de que se reportara el ataque a balazos del camión de Marco Flores y su grupo La jerez, un nuevo atentado consterna al mundo de la música. El mundo del espectáculo se sacudió tras confirmarse que una famosa agrupación de cumbias fue atacada a balazos, pero lo más increíble es que los agresores grabaron en video el momento exacto. ¿Cómo fue el tenso momento?

Camión baleado de grupo de cumbias / Redes sociales

¿Quién es el grupo de cumbias que fue atacado a balazos?

La violencia volvió a llenar de preocupación a los escuchas en Perú luego de que la reconocida agrupación Las estrellas de la cumbia fuera víctima de un ataque armado mientras se trasladaba por la carretera Panamericana Norte, del país sudamericano.

El atentado, ocurrido el pasado 12 de julio de 2026, dejó tres personas lesionadas y generó gran conmoción después de que se revelara que los propios agresores grabaron el momento de los disparos.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, dos hombres que viajaban en una motocicleta abrieron fuego contra el camión en el que se desplazaban los integrantes de la agrupación rumbo a una presentación como parte de su gira nacional. En total, los atacantes realizaron 14 disparos antes de darse a la fuga.

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Camión de Las estrellas de la cumbia fue baleado / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que atacaron a balazos al camión de Las estrellas de la cumbia?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue que los responsables documentaron el ataque con un teléfono celular. El material fue enviado posteriormente a los representantes de Las estrellas de la cumbia, acompañado de un mensaje en el que advertían que se trataba de un atentado dirigido contra la agrupación .

Las imágenes muestran el momento en que los agresores disparan repetidamente contra el vehículo mientras este permanecía detenido sobre la carretera. El video comenzó a circular poco después del ataque y aumentó la preocupación entre sus seguidores.

Entre los heridos se encuentra un músico de la banda, quien forma parte de la sección de metales y toca la trompeta, además de los dos conductores encargados del transporte del equipo. Estos últimos no pertenecen al grupo artístico, sino que fueron contratados para realizar los traslados durante la gira.

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) informó que los presuntos responsables ya fueron plenamente identificados. Además, las autoridades señalaron que ambos sujetos son investigados por otros hechos violentos ocurridos en la misma zona

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#Peru : @T€NT@DO A B@L@ZOS CONTRA BUS DEL GRUPO "LAS ESTRELLAS DE LA CUMBIA"



Momentos de terror vivieron los integrantes de la agrupación lambayecana Las Estrellas de la Cumbia, luego de que sicarios atacaran a b@l@zos el bus en el que viajaban por la avenida Alfredo Mendiola, pic.twitter.com/1LsPWJeAEo — Gilberto (@Gilbert1835230) July 14, 2026

¿Cuáles son las canciones de Las estrellas de la cumbia más conocidas?

Las estrellas de la cumbia es una agrupación peruana dedicada a la cumbia, la cual, durante los últimos años se ha logrado consolidar una importante presencia en la escena musical de su país.

Su repertorio combina temas inéditos con popurrís y homenajes a artistas de distintos géneros. La orquesta realiza giras constantes por diversas ciudades del Perú y ha incrementado su audiencia en servicios de streaming.

Entre los temas más populares destacan:



“Y qué pasó?”

“Ya será tarde / Te extraño tanto”

“Disfruto”

“Él me mintió”

“Sin ti / Si te vas”, entre varias más.

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