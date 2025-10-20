Balean autobús de Marco Flores y su banda La jerez: “Fueron seis impactos”

El artista Marco Flores y su grupo La Jerez sufrieron un presunto intento de robo durante la madrugada del sábado pasado, mientras regresaban de una actuación en Tlaxiaco, Oaxaca, a Zacatecas. ¡Se vieron envueltos en una balacera! Te contamos lo que se sabe del estado de los integrantes de la banda.

¿Qué le pasó a Marco Flores y su grupo La jerez en Oaxaca?

El autobús en el que se trasladaban el cantante Marco Flores y su banda La jerez fue baleado, de acuerdo con algunos reportes, con el propósito de hacerlos detenerse, presuntamente para ser asaltados. Sin embargo, el chofer habría optado por seguir avanzando y así habría frustrado el intento asalto. El reportero Moisés Casab publicó en Facebook:

Moisés Casab “Marco Flores y la banda Jerez @marcofloresylajerez sufrieron un intento de asalto, la madrugada del pasado sábado, cuando regresaba de una presentación en Tlaxiaco, Oaxaca. El camión donde viajaba el cantante y sus músicos, fue atacado a balazos, para que detuvieran la marcha. El chofer decidió no hacerlo y cerró el paso al vehículo de los agresores. Varios impactos de bala quedaron en las ventanillas, en la carrocería del camión. Marco Flores y sus músicos se tiraron al piso del vehículo para no ser alcanzados por los proyectiles. El asalto no se perpetró por la pericia del chofer, pero resultó con un lesión sin consecuencias, cuando una bala lo rozó”

Moisés Casab reporta balacera a la banda El jerez / Facebook: Moisés Casab

¿Qué dijo Marco Flores sobre el presunto intento de asalto a su banda La jerez?

En una llamada con el programa “Sale el sol”, Marco Flores compartió más detalles sobre el ataque:

“Veníamos de Tlaxiaco, Oaxaca, y de un cerrito nos tiraron bala. Fueron seis impactos en el autobús. Íbamos puros músicos, gente de paz”, relató el vocalista.

Marco Flores compartió detalles de lo que ocurrió con la banda El Jerez mientras viajaban por carretera. / Redes sociales @marcofloresylajerez

¿Por qué le dispararon al autobús de Marco Flores y banda La jerez?

El cantante Marco Flores cree que el ataque aparentemente buscaba que el autobús se detuviera, pero el chofer no se detuvo.

“Yo creo que nos querían parar, querían que detuviéramos la unidad. Le tiraron al bus y uno de los tiros pasó cerca del chofer. Los muchachos se tiraron al piso”, explicó.

Marco Flores y La jerez escaparon de un ataque a balazos en carretera; los músicos se tiraron al piso / Instagram: @marcofloresylajerez

¿Cómo están los integrantes de la banda La jerez después d ela balacera, hay heridos?

Marco Flores también expresó qué sigue, si presentarán una denuncia ante las autoridades y cuál es el estado de los integrantes de la banda. Reveló que nadie salió herido:

“Hay que darle para adelante... La mejor denuncia es con ustedes. No está de más llevar seguridad cuando ya estamos en lugares más alejados”.

El cantante pidió que este tipo de agresiones no se vuelvan una constante:

“Es algo que no quisiéramos que se hiciera moda. Ya no puedes transitar tranquilo. El autobús se puede arreglar, pero las balas pasan y adentro viaja gente sin armas. Gracias a Dios todo bien”.

Marco Flores y La jerez escaparon de un ataque a balazos en carretera; los músicos se tiraron al piso y el chofer bloqueó a los agresores. / Captura de pantalla

¿Quién es Marco Flores y la banda La jerez?

Banda Jerez también es conocida como Marco Flores y La Jerez o La Número 1 Banda Jerez.

Es una agrupación mexicana originaria de Jerez de García Salinas, Zacatecas.

Fue fundada a finales de los años 80.

Es conocida por su reinterpretación de canciones rancheras tradicionales de artistas como Antonio Aguilar, Vicente Fernández y José Alfredo Jiménez.

Han lanzado varios álbumes desde los años 2000, incluyendo títulos como “Dicen que soy borracho”, “Me vale ver gatos”, “Zapateado perrón” y “Ojitos de amor” (2024).

