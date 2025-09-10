Músico de Memo Garza, que perdió su brazo tras accidente, dice que el exvocalista de La adictiva no dio la cara

El pasado mes de abril, el autobús en el que viajaban Memo Garza, exvocalista de “La adictiva” los músicos de junto a su banda volcó en la carretera Durango-Mazatlán, a la altura del kilómetro 158, dejando varios heridos, entre ellos Andrés Mendoza, quien perdió su brazo.

Aunque en un principio surgieron rumores, de que Memo Garza se habría desentendido de accidente, el mismo cantante compartió en sus redes, que se mantenía en contacto con el hermano de Andrés Mendoza, quien agradeció públicamente al equipo e Memo Garza y a los músicos de la banda.

“También, quiero dar las gracias muy especiales a la empresa de Memo Garza que, hasta el momento, nos brinda su apoyo moral y con todos los gastos hospitalarios. No tengo palabras para expresar la situación”, expresó José Mendoza en sus redes sociales.

Músico de banda Memo Garza perdió un brazo tras aparatoso accidente en carretera y ahora reclama al cantante no apoyarno ni responder sus mensajes / Redes sociales

¿Cómo fue al accidente en el que Andrés Mendoza, músico de Memo Garza, perdió su brazo?

El autobús en el que viajaba la banda de Memo Garza sufrió un accidente en la autopista Durango-Mazatlán, cerca del kilómetro 158 y del Puente Baluarte, mientras era utilizado como transporte oficial del exvocalista de La Adictiva.

De acuerdo con los reportes, el vehículo perdió el control al tomar una curva, lo que provocó que se estrellara contra una zona de barrancos y volcara. El choque dejó la parte delantera del autobús totalmente destrozada.

Andrés Mendoza acusa a Memo Garza de no apoyarlo tras el accidente laboral

A cinco meses del fatal accidente, Andrés Mendoza acusa que Memo Garza, exvocalista de ‘La adictiva’, no le dado la cara y quiere deslindarse de los gastos médicos.

A través de redes sociales, el músico hizo un comunicado para hacer presión y el cantante atienda la situación, pues su cuerpo quedo bastante lastimado tras aquel accidente en la carretera Durango-Mazatlán.

“Hoy se cumplen 5 meses del lamentable accidente laboral que tuvimos mis compañeros y yo el pasado 5 de abril En ese accidente lamentablemente perdí el brazo derecho y quedé con el cuerpo muy lastimado. Por otro lado, Memo Garza no me ha dado la cara para nada. No quiere hacerse responsable de la situación”.

Por si fuera poco, Andrés Medonza, quien tocaba la tuba junto a Memo Garza, aseguró que el cantante ni siquiera le responde los mensajes y únicamente exige que se haga justicia

“Ya no me responde ni un mensaje. Necesito el apoyo de las redes sociales. Para que se haga justicia. Gracias”, escribió Andrés en su cuenta de Facebook.

El mensaje no pasó desapercibido y se compartió más de 1400 veces en Facebook, por amigos e internautas que buscaron darle difusión a su mensaje para apoyarlo.

Hasta el momento, Memo Garza no se ha pronunciando en sus redes sobre este tema.

¿Quién es Memo Garza, exvocalista de La adictiva?

Memo Garza, quien por más de diez años fue la voz de La Adictiva e interpretó éxitos como “JGL” junto a Luis R Conriquez, inició su carrera como solista en 2023 con el tema ‘La sonrisa obligatoria’, compuesto por Espinoza Paz.

El accidente ocurrió mientras la agrupación se dirigía a cumplir con una presentación más en su agenda, sin imaginar que el viaje cambiaría su historia.

