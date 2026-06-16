Christian Nodal involucrado en pelea con fan en estacionamiento; filtran VIDEO del ataque ¿qué pasó?

Christian Nodal, quien recientemente se vio en polémica por haber besado a una fan, vuelve a estar en el ojo del huracán. Y es que, en las últimas horas, ha circulado que estuvo involucrado en una pelea en un estacionamiento. Te contamos todo lo que se sabe.

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Equipo de seguridad de Nodal habría agredido a un fan / Mezcalent

¿Cuál es la pelea en la que Christian Nodal se habría visto involucrado?

A través de Instagram, el periodista Javier Ceriani reportó que, presuntamente, el equipo de Christian Nodal habría agredido a un fanático en un estacionamiento, tras el concierto en Guadalajara. También mostró un video que confirmaría el ataque.

En dicho clip, se puede ver a un montón de personas acercándose a un automóvil que, al parecer, buscaba salir del lugar. En algún punto, un individuo golpea el capo del coche e inmediatamente después se retira, dejando sorprendido a todos los presentes.

El comunicador prometió dar mayores detalles durante el próximo capítulo de su programa en YouTube. En tanto que las imágenes ya han generado indignación en redes sociales. Los internautas consideran que el cantante “solo está hundiendo más su carrera”. Estos son los comentarios que se podían leer en la publicación de Ceriani:

“Qué barbaridad”

“Me bajo del carro y le digo de todo”

“Cada día se hunden más”

“Pero sigan asistiendo a sus conciertos”

“Anda, chaparro, no dejes que nadie te hunda más; tú puedes solito”

“El entaconado tratando de llamar la atención”

Información en desarrollo…

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