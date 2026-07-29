Influencer denuncia agresión en una cafetería por su orientación, ¿quién es Allen King y qué le pasó?: VIDEO

El mundo de las redes sociales está conmocionado. Tras la muerte de la mamá de Sol León, influencer que ganó ‘La mansión VIP’ hace algunos meses, se reporta que un creador de contenido fue agredido en una cafetería de la Ciudad de México. Te contamos qué pasó.

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Allen King fue agredido en CDMX / Redes sociales

Así habría sido la agresión hacia el influencer Allen King por su orientación

Durante la noche del pasado martes 28 de julio, el influencer Allen King compartió un video denunciando que un hombre lo golpeó en un popular centro comercial de la Ciudad de México.

En el material, se puede ver a King con evidentes heridas en el rostro y en compañía de las autoridades: “Estoy flipando, ese hijo de la gran pu… El homófobo, o sea”, se le escucha decir. Mientras le hacen las curaciones pertinentes, el español advierte que “esto no se quedará así”.

En una entrevista para el medio ‘Escándala’, el también actor relató que estaba con un amigo cuando el sujeto, sin mediar palabras, lo habría agredido con un vaso. Sostuvo que, “ni siquiera lo había volteado a ver”, por lo que teoriza que el hombre se habría sentido “incómodo” al ver que “lucía como gay”.

También comentó que este individuo estaba acompañado de una mujer, quien piensa que es su pareja. Esta última no habría hecho nada para evitar el hecho. Según su testimonio, el sujeto y la chica argumentaron que él estaba “invadiendo su espacio”.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del victimario. En tanto que los internautas exigen que se “haga justicia” y que el señalado sea juzgado conforme a la ley. De acuerdo con el Código Penal, el agresor podría pasar de uno a tres años en prisión, en caso de que resulte culpable.

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¿Cómo está el influencer Allen King tras la agresión que sufrió?

Tras lo ocurrido, Allen King subió una historia en Instagram desde lo que parece ser el Ministerio Público. El creador de contenido admitió que sigue en “shock” por los hechos y prometió llegar hasta las últimas consecuencias.

“Ya he puesto la denuncia. Estoy cansado, pero, como ya he dicho, esto no se puede dejar pasar. Estoy cansado y todavía en shock. Me voy a dormir y mañana les seguiré contando… Ahora sí confío en la ley de México”, expresó.

Finalizó el clip diciendo que dará más detalles de lo ocurrido próximamente y que tiene mucha “esperanza” en que esta situación se resuelva de la mejor manera posible.

Allen King puso una denuncia tras agresión / Redes sociales

¿Quién es Allen King, el influencer español agredido por su orientación?

Allen King es un creador de contenido, actor y cantante originario de España. Tiene 35 años. Se le ha visto en proyectos de cine y contenido exclusivo LGBT+. Tiene 240 mil seguidores en Instagram y 128 mil en TikTok.

Ha ganado diversos premios por su trabajo. En 2025, obtuvo dos GayVN Awards a mejor actor de reparto y a la mejor película corta. Se le vio en el reality ‘El conquistador’. Fue el quinto expulsado.

Algunos de sus éxitos como cantante han sido:

“My Boy”

“Me da igual”

“No soy tan malo”

“Mejor me quedo solo”.

Sobre su vida sentimental, se sabe que ha estado con varios chicos relacionados con su ámbito laboral. No obstante, actualmente se encuentra soltero. No tiene hijos.

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