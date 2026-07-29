Influencer discute con taxista que le exigió propina; así fue el acalorado momento: “No le podíamos dar menos”

A través de TikTok un influencer acaparó la atención al contar la experiencia que vivió con un taxista que le exigió propina al terminar su viaje. Pese a que los hechos no ocurrieron en México, causaron debate entre los internautas tras escuchar la anécdota. ¡Aquí te contamos!

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Influencer acusa a taxista que le exigió propina. / Captura de pantalla

¿Quién es el influencer que se molestó porque le cobraron propina en un taxi?

Esen Alva, pareja de Camila de MasterChef México 24/7, contó en su cuenta de TikTok el acalorado momento que vivió con un taxista en Nueva York luego de que le cobrara propina al terminar su viaje, acción que en México no es obligatoria y sorprendió al influencer.

De acuerdo con Esen, todo ocurrió tras su llegada al aeropuerto, donde buscó un vehículo por aplicación que lo trasladara al lugar donde se hospedaría. Al percatarse de que el costo era demasiado elevado, decidieron tomar uno de los tradicionales taxis de Nueva York.

Al terminar su recorrido, se dieron cuenta de que el costo era de 70 dólares, mucho más bajo que el precio de la aplicación, pero no contaban con que se les pediría un extra de propina, lo que terminó por desatar un acalorado momento con el conductor.

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Esen Alva detalla el momento que vivió con un taxista en Nueva York. / Redes sociales

¿Cómo fue la discusión entre Esen Alva y un taxista por la propina?

Pese a que el influencer reconoce que su error fue no preguntar el precio antes de abordar el taxi, su lugar de origen lo llevó a no querer dar propina porque no la considera obligatoria, lo que terminó por molestar al chofer.

“De donde yo vengo, cuando pagas un taxi es para que te lleven del punto A al punto B y eso es lo que cuesta el viaje”, explicó. Debido a que en un principio se negó a pagar el extra, el chofer argumentó que no era justo no recibir un pago de más por manejar más de una hora desde el aeropuerto.

“Nos empezamos a pelear con él porque decía que no le podíamos dar menos del 30 por ciento”. Esen Alva

Esen aseguró que su molestia no fue que le pidieran propina, sino la forma en que se realizó el cobro, ya que argumentó que durante la discusión el taxista los llamó “muertos de hambre”, palabras que lo hicieron sentir incómodo a él y sus acompañantes. Aunque al final, todo quedó en una anécdota.

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¿La propina en Nueva York es obligatoria?

Ante la experiencia de Esen Alva en Nueva York, diversos usuarios expresaron que la propina en varias ciudades de Estados Unidos es obligatoria, principalmente en Nueva York. Debido a que forman parte del ingreso de muchos trabajadores, se puede llegar a pedir cerca de un 18 y 20 por ciento.

Comentarios como “Culturalmente en NY sí es obligatoria la propina”, “Tan fácil que es agarrar el metro”, “En NY lo mejor es usar el metro, caminar y hacer parkour” y “Por eso hay que viajar más”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.

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