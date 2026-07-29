Karely sufre ataque armado en su casa: Hombres irrumpieron y su novio ¡salió golpeado! ¿Fue secuestrada?

La influencer y creadora de contenido, Karely, presuntamente fue víctima de un intento de secuestro y asalto durante la madrugada del martes 29 de julio en su domicilio ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. ¿Qué se sabe al momento?

Karely sufre intento de secuestro / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue el presunto intento de secuestro a Karely?

Según reportes que circula en redes, el grupo de al menos siete hombres presuntamente llegó durante la madrugada a la residencia de Karely ubicada sobre la calle Sierra Segura. Testigos aseguraron que los presuntos agresores portaban armas de fuego y actuaron de manera coordinada para ingresar al inmueble.

Durante el incidente, la pareja de Karely habría intentado impedir que los sujetos se llevaran a la influencer , lo que derivó en un forcejeo en el que presuntamente resultó golpeado.

Vecinos de la zona relataron haber escuchado gritos, detonaciones y un fuerte movimiento que los llevó a alertar a las autoridades mediante llamadas de emergencia.

La respuesta de policías municipales y estatales fue inmediata, lo que, de acuerdo con los reportes preliminares, obligó a los presuntos responsables a abandonar el lugar antes de consumar el secuestro.

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Karely sufre presunto intento de secuestro / Imagen Entretenimiento

¿Hay detenidos tras presunto intento de secuestro a Karely?

Tras la huida de los agresores, los elementos de seguridad acordonaron la zona e iniciaron las primeras investigaciones para localizar indicios que permitan identificar a los involucrados en el presunto intento de robo y secuestro de Karely.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han confirmado oficialmente el número de atacantes ni revelado si existe alguna línea de investigación definida.

La cuenta de espectáculos “Reina venenosa”, aseguró que esto no correspondió a un intento de secuestro, si no a un asalto a su domicilio, en el que su esposo también habría sido golpeado:

De acuerdo con las primeras investigaciones, se trató de un asalto con violencia en el que varios delincuentes lograron llevarse un botín estimado en 200 mil pesos, además de joyas y otros objetos de valor. Reina venenosa

Por su parte, tampoco Karely ha hecho comentarios ni revelado información al respecto , por lo que todo lo difundido en redes sociales está basado en teorías e hipótesis.

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¿Cómo es la casa de Karely donde sufrió un presunto intento de secuestro?

Según datos de redes sociales, la vivienda donde ocurrió el presunto intento de secuestro es una residencia que Karely adquirió a finales de 2023 y que en diversas ocasiones ha mostrado a través de sus redes sociales.

Entre sus principales características, y en información de Infobae, destacan una sala de cine privada equipada con pantallas y butacas especiales, una cocina con acabados en tonos negros y dorados, alberca, amplias terrazas para reuniones y una decoración minimalista.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León o las instituciones de seguridad estatales emitan un informe oficial.

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