Karely ¿dice adiós para siempre a la plataforma de contenido exclusivo? ¡Nos revela su próximo paso profesional!

Karely dará un giro a su carrera y promete estar más cerca de sus fans, para que la vean en nuevas facetas, como ser DJ y su día a día como mamá. Además, nos compartió que le gustaría agrandar su familia: “Quiero tener otros 2 hijos más. Es una gran responsabilidad y salen caros (ríe)”.

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Karely habla de su mejor momento, sus planes personales y su intención de crecer profesionalmente en distintos proyectos. / Redes sociales

¿Qué planes a futuro tiene Karely Ruiz?

La influencer Karely, una de las mujeres más seguidas por los hombres, con más de 2 millones en solo una de sus redes sociales, y es pionera de la página azul en nuestro país, nos cuenta que prepara una gira para conocer a sus seguidores.

“Siempre nos vemos en festivales, antros, pero ahí no puedo convivir con ellos. Ahora tendrán la oportunidad de hacer preguntas, tomarnos fotos y todo eso. Están incluidos hombres y mujeres, y el chiste es que se queden con una bonita experiencia”. dijo Karely.

Además, ayudada de su pareja, el músico Jhon Echeverry, se lanzará como DJ: “Me va a enseñar. Tenemos un estudio en la casa, aunque eso lleva un poco de tiempo. Quiero que en un futuro eso jale. Me gusta la música, bailar, todo tipo de género, entonces creo que puedo dar un buen espectáculo”.

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Karely y su pareja Jhon Echeverry tienen una hija. / Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Cómo ve la vida Karely después de ser mamá?

La creadora de contenido Karely expresó que, tras convertirse en madre, ve la vida de diferente manera: “Sigo siendo la misma persona, pero obvio que ser mamá me cambió la vida. Tengo una motivación muy grande, que es mi hija. Salir y tener que trabajar, pero saber que en casa tengo a ese ser, me llena de emoción. Al final, hago lo que me gusta hacer”.

Nos compartió que, luego de tener a su bebé, su recuperación no fue nada difícil. “Tengo 2 cirugías antes de que pasara el parto, entonces tengo esa ventaja: Sé cómo se sienten los dolores. También trato de cuidarme mucho, como bien, hago box, que me ayuda mucho a tonificarme. Uso mis fajas y masajes, de volada me recuperé, porque desde el primer mes de nacida de mi bebé yo ya estaba entrenando”.

Ruiz expresó que le encanta su faceta de mamá y que desea darle a su pequeña una buena educación. “Es mi mejor etapa. La niña ya va a clases de estimulación temprana. Tenemos muy organizados los horarios. Es muy importante que desde chiquita tenga esos hábitos. Cuando estoy de viaje, mi mamá nos echa la mano y la lleva a sus clases. Quiero que tenga las mejores escuelas”.

La maternidad la acercó a otro tipo de público. “De hecho, planeo lanzar un canal por esta parte de ser madre. En su momento, cuando estaba embarazada, conecté mucho con las mujeres y eso quiero que siga creciendo. La verdad es que batallo mucho para que mujeres me sigan por el tema del Only y los celos con los hombres. Entonces, ahora que soy mamá, que la gente no se lo esperaba, quiero que me vean como esta parte maternal. Las mujeres están emocionadas por ese contenido”.

Aunque Karely se está diversificando, la plataforma de contenido exclusivo seguirá y todavía le ve futuro.

“Estoy muy joven y en algún momento lo quiero dejar. Por eso, estoy empezando a hacer cosas diferentes, para facturar de todos lados. Que haga otras cosas no quiere decir que me vaya mal en el Only. Claro que me va bien. Soy constante y, por el momento, seguiré en todos lados”, dijo la influencer.

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En su mejor momento, Karely habla de familia, trabajo y cómo busca que el público la conozca realmente. / Redes sociales

¿Karely planea entrar a un reality show?

Al ser tan viral, el nombre de Karely siempre suena fuerte en los reality shows, pero quiere estar más tiempo con su nena, aunque no lo descarta.

“Me han invitado varias veces a realities, pero no se han dado los tiempos. Aunque sí me gustaría entrar, quiero seguir disfrutando a mi bebé. Entonces, no sé si entraría ahí. Quiero seguir viajando y creciendo en mis cosas. Espero que me sigan invitando. Sí me gustaría que me conocieran como realmente soy”. Karely.

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Karely comparte sus planes de agrandar la familia, expandir su carrera y mostrarse de forma más cercana al público. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Karely?

Karely nació en Monterrey

Es influencer, modelo y creadora de contenido.

Inició en programas de su tierra natal y reality shows como Mitad y mitad.

Fue de las primeras mexicanas en entrar a la página azul de contenido para adultos para generar contenido erótico.

En su cuenta de Instagram tiene más de 2.3 millones de seguidores.

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