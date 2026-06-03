Alicia Villarreal y Cibad Hernández terminaron su noviazgo a menos de un año y tras ‘boda’, revelan

Alicia Villarreal, quien sigue en pleito legal con su exesposo, Cruz N, vuelve a estar en el ojo del huracán. Y es que se reportó que, aparentemente, habría terminado su relación con el influencer Cibad Hernández, a 8 meses de haber iniciado. Esto es lo que se sabe.

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Cibad Hernández y Alicia Villarreal ¿terminaron su relación tras casi un año juntos? / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la presunta ruptura entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández?

Fue al comienzo de la emisión más reciente de ‘Sale el sol’ que se dio la noticia. Ana María Alvarado, periodista que recientemente sufrió un asalto, dijo haber obtenido información que apunta a la ruptura definitiva entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández.

“Fuentes cercanas a Alicia Villarreal y Cibad Hernández comparten que la pareja ya terminó su relación. Inició en agosto del año pasado, en medio del fuerte conflicto legal con Cruz N”, informó.

De acuerdo con Alvarado, las celebridades llevaban tiempo lidiando con diversos problemas. Si bien no dio muchos detalles, señaló que, al parecer, las tensiones entre ellos llegaron a un punto de no retorno.

El resto de los conductores del programa teorizaron que la cantante estaría en un momento de reflexión en su vida. Aparentemente, Alicia estaría buscando paz y quiere alejarse de las polémicas. Como una confirmación de esto, recordaron que, recientemente, su propio abogado mencionó la posibilidad de llegar a un acuerdo con Cruz N para terminar el proceso legal en su contra.

Cabe destacar que, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado nada. Su última actividad en Instagram fue hace 12 horas aproximadamente. Ambos postearon un promocional de la próxima presentación de ella. Todo queda en calidad de rumor hasta que haya un pronunciamiento oficial.

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Esto se sabe sobre la supuesta ruptura de Alicia Villarreal y Cibad Hernández / Redes sociales

La supuesta boda entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández

Esta información llamó la atención, ya que, hace algunas semanas, se dijo que Alicia Villarreal y Cibad Hernández ya planeaban casarse. Según empezó a circular en redes sociales, el influencer le habría dado el anillo de compromiso en un reciente viaje a Europa.

Ninguno de los dos dijo nada al respecto. Sin embargo, Cibad Hernández sí reconoció que habían ido a Florencia hace poco y que los anillos de compromiso eran muy bonitos. Cuando, en entrevista con Javier Ceriani, se le preguntó sobre la posibilidad de boda, el creador de contenido simplemente contestó con un “tal vez”.

Para muchos, esto fue la confirmación de que estarían a punto de dar el siguiente paso. Por si esto fuera poco, una fuente anónima contó para TVNotas que la pareja ya hasta tendría una fecha programada para la ceremonia.

De acuerdo con este testimonio, la celebración estaría pactada para el próximo 31 de agosto, justo en el cumpleaños de la llamada ‘Guerita consentida’. También recalcó que los hijos ya saben la noticia y no estarían de acuerdo.

Alicia Villarreal y Cibad Hernández estarían comprometidos / Redes sociales

¿Cómo inició el noviazgo entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández?

Alicia Villarreal comenzó su noviazgo con Cibad Hernández tras divorciarse de Cruz N, en agosto de 2025. Según lo que ambos han declarado, el flechazo se dio casi de forma instantánea.

Aunque muchos consideraban que su relación fue “algo apresurada”, siempre se mostraron muy felices. Incluso llegaron a hacerse un tatuaje juntos a las pocas semanas de haber iniciado su romance.

Melenie Carmona, hija mayor de Alicia, se ha dicho en desacuerdo con esta relación. Ha declarado públicamente que, a su parecer, su mamá actuó de forma muy rápida. Aunado a esto, se ha especulado que Cibad es un “mantenido” y solo está con la cantante por interés. Él ha negado esto en múltiples ocasiones.

A principios de año, se dijo que habían terminado por temas de dinero. En aquel entonces, ambos desmintieron esto con un divertido video para redes sociales.

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