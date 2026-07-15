‘La casa de los famosos México 2026’: Estas son las pistas del décimo habitante confirmado, ¿más influencers?

Los habitantes confirmados para ‘La casa de los famosos México 2026’ ya han dado mucho de qué hablar. Los revelados hasta ahora han dejado un buen sabor de boca en el público. En redes sociales, se cree que esta será la mejor temporada del reality y que podría superar el éxito de sus predecesoras.

Hace algunos momentos, se anunció a Massad, el tiktoker árabe, como el noveno integrante del concurso. Como es costumbre, tras cada revelación, se muestran pistas del siguiente concursante. Te contamos los detalles.

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Massad entra a ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los confirmados para ‘La casa de los famosos México 2026’ hasta HOY, miércoles 15 de julio?

Hasta el momento, se han revelado a nueve celebridades que conformarán la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’. Con un elenco constituido por actores e influencers, el show pinta para ser muy polémico.

Estos son los revelados hasta hoy miércoles 15 de julio:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Massad

Según reportó el programa de ‘Todo para la mujer’, dos celebridades que ya estaban confirmadas y que serían reveladas casi hasta el final abandonaron abruptamente el proyecto. Supuestamente, se debió a que les ofrecían más dinero en otro reality. No mencionaron las identidades de estos famosos.

Rosa María Noguerón, productora del programa, no ha confirmado ni desmentido esta información. En tanto que ha dicho que un total de 15 habitantes entrarán al show. En redes sociales, se cree que serán 16, ya que, en cada temporada, se revela a un concursante sorpresa justo el día del estreno.

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Massad está listo para entrar a La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Pistas del décimo habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’

A diferencia de las pistas pasadas, los detalles de la décima confirmada para ‘La casa de los famosos México 2026' confundieron a muchos. Esto fue lo que se mostró:



Un control de consola

Botas moradas

Un micrófono con un letrero que indicaba 7 mil 500 puntos.

Una rosa

Cosas relacionadas con la actuación.

Una estatua budista

Unos audífonos con orejas de gato

Por lo que se puede intuir, se trataría de una cantante, actriz y streamer de videojuegos que, probablemente, profesa la religión budista.

Pistas del décimo habitante de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Natalia Juárez entrará a ‘La casa de los famosos México 2026’?

Entre los nombres que surgieron como la próxima revelada de ‘La casa de los famosos México 2026' está Natalia Juárez, una actriz y cantante mayormente conocida por su participación en ‘La rosa de Guadalupe’.

Otras celebridades que también se mencionaron son:



Bellakath

Ari Gameplays

Arantza Ruiz

Las dos que más concuerdan con las pistas son Arantza y Natalia. Ambas son streamer y han actuado en diversos melodramas. En el caso de Ruiz, se sabe que profesa la religión budista.

No obstante, será hasta mañana 16 de julio que se sabrá su verdadera identidad. El anuncio se hará a las 8:28 pm, mediante los canales oficiales de Televisa, así como en las redes sociales del show.

Arantza Ruiz podría entrar a ‘La casa de los famosos México 2026'

¿Quiénes serán los conductores de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Lejos de lo que se especuló en su momento, los conductores de ‘La casa de los famosos México 2026’ serán los mismos que en las temporadas anteriores. Galilea Montijo será la encargada de las galas de eliminación y de nominación.

En tanto que Diego de Erice y Odalys Ramírez estarán en las galas semanales, comentando lo más trascendental del reality. Por otra parte, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff encabezarán las pre y postgalas. Marie Claire Harp estará del lado digital.

Estreno de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuándo se estrena ‘La casa de los famosos México 2026’?

El estreno de ‘La casa de los famosos México 4’ será el próximo domingo 26 de julio de 2026. Se transmitirá a las 8:30 pm, a través del canal de Las Estrellas y VIX, aplicación que también dará acceso al 24/7.

Así será el calendario semanal:

Domingos : Galas de eliminación. Comenzarán a las 8:30 pm. Estarán disponibles por Las Estrellas y VIX.

: Galas de eliminación. Comenzarán a las 8:30 pm. Estarán disponibles por Las Estrellas y VIX. Miércoles: Galas de nominación. Iniciarán a las 10 pm. Disponibles en el Canal 5 y VIX.

Galas de nominación. Iniciarán a las 10 pm. Disponibles en el Canal 5 y VIX. Lunes, martes, jueves, viernes: Galas semanales. Iniciarán a las 10 pm. Disponibles en el Canal 5 y VIX.

Galas semanales. Iniciarán a las 10 pm. Disponibles en el Canal 5 y VIX. Pre y postgalas: Se podrán ver en VIX. Se realizan media hora antes y después de cada gala.

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