¿Facundo y Alexis Ayala suben al ring? Tras polémica en La casa de los famosos México, el conductor dice: “Me da miedo”

Luego de que Facundo revelara la fecha de su boda con Delia García, también fue cuestionado sobre la posibilidad de subirse al ring con Alexis Ayala, ya que durante su estancia juntos en La casa de los famosos México protagonizaron una supuesta rivalidad. ¿Está dispuesto a pelear?

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¿Facundo y Alexis Ayala subirán al ring? / Redes sociales y YT: ViX

¿Cuáles son las polémicas que protagonizaron Alexis Ayala y Facundo en La casa de los famosos México?

Alexis Alaya y Facundo fueron dos de las personalidades más polémicas de La casa de los famosos México 2025; a lo largo de su estancia en el reality, vivieron varios momentos que, hasta el día de hoy, siguen siendo recordados.

Uno de los primeros momentos que causó roces fue cuando el actor le respondió a Priscila Valverde que sus palabras en los posicionamientos eran: “Lalalalala”. En respuesta, Facundo lo señaló de “mal trato” a la modelo.

La polémica siguió hasta que Facundo confrontó a Alexis Ayala por una supuesta campaña de desprestigio, lo que ocasionó un conflicto directo tras la salida de Mariana Botas. Con el paso de los días, la tensión siguió en aumento, tanto que en una dinámica Facundo llamó “actor chafa” al villano de melodramas.

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Alexis Ayala y Facundo en La casa de los famosos México / YT: La casa de los famosos México

¿Facundo sube al ring con Alexis Ayala tras enfrentamientos en La casa de los famosos México?

Pese a que Alexis Ayala aseguró no tener “rivalidad” con Facundo al terminar La casa de los famosos México, recientemente el conductor reveló si tiene interés en subir al ring con el actor tras las controversias que protagonizaron en el reality 24/7.

“No, ¿cómo crees? Pobre Alexis. No estamos en la misma división, la neta. O sea, te digo la neta me da miedo meterme a boxear, yo creo que se lo toman muy a la ligera. Un golpe que te conecte chido si te puede dejar secuelas”. Facundo

De esa forma, el exhabitante de La casa de los famosos México dejó claro que no subirá al ring con Alexis Ayala o algún otro famoso.

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¿Por qué Facundo no quiere pelear con Alexis Ayala?

De acuerdo con Facundo, aunque practica algunos deportes extremos que le han costado caídas, no busca participar en un evento como Ring Royale o Supernova debido a que teme un mal golpe.

“Me rifo en otras cosas. Me gusta mucho la bici de montaña, me divierte, pero el agarrarme a golpes con alguien no es algo que me divierta. He aprendido que cuando haces las cosas por dinero, te salen mal. Por la única cosa que me subiría al ring es por dinero y creo que eso traicionaría mi esencia”, explicó.

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