¿Facundo demandará a Lorena Herrera? Asegura que también perdió contratos, ¿le comprueba que no tiene “miserias”?

Lorena Herrera y Facundo siguen dando declaraciones sobre la polémica que surgió hace más de 20 años, cuando el presentador dijo que Herrera presuntamente era hombre, palabras que hasta el día de hoy parecen seguir repercutiendo en la vida de los artistas.

El conflicto volvió a surgir cuando Facundo negó tener pruebas de que Lorena Herrera presuntamente es hombre, pero dijo estar dispuesto a subir al ring y pelear contra ella. En ese mismo encuentro reconoció que su colega es un “mujerón”, pero sus palabras fueron suficientes para revivir el conflicto.

Facundo revive polémica de hace más de 20 años sobre Lorena Herrera / Redes sociales Distrito Comedia

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¿Cómo empezó la polémica entre Lorena Herrera y Facundo?

Uno de los episodios más recordados por la audiencia mexicana ocurrió cuando Facundo y Lorena Herrera protagonizaron una pelea en vivo que superó niveles de audiencia, pero terminó por generar un conflicto mayor.

Durante su participación en el programa de YouTube de Yordi, Facundo fue abordado sobre la polémica que durante años ha mantenido con Lorena Herrera tras decir que “es hombre”.

De acuerdo con el conductor, todo comenzó cuando Lorena Herrera fue invitada a uno de sus programas; debido a que el show tenía muy poco rating, se les ocurrió actuar una pelea.

“Hicimos un programa nudista. Invitamos a Lorena Herrera y ella nos dijo: ‘¿Por qué no hacemos como que ustedes se quitan la ropa y me quieren quitar la ropa a mí y yo me ofendo y me salgo enojada del foro y hacemos un escándalo?’”, recordó Facundo.

Facundo recuerda cómo surgió la polémica con Lorena Herrera. / Redes sociales

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¿De dónde surgió que Lorena Herrera “es hombre”?

Después del éxito que consiguieron, ambos volvieron a coincidir en un evento y se agradecieron por lo ocurrido, pero al ver una cámara, Lorena Herrera volvió a crear un conflicto ficticio.

Según Facundo, nunca se molestó por lo ocurrido, pero el detonante de su pleito fue cuando aseguró que era hombre. A partir de esa declaración, cada novio tenía Lorena Herrera quería golpearlo, pese a que, según el conductor, siempre contó con el consentimiento de su colega: “Pensé que era un buen insulto, me parecía que traería rating. Antes de que ella entrara a Big Brother, ella me llamó y me dijo: ‘Síguele’”, contó.

Por su parte, en una reciente entrevista, Lorena Herrera le pidió a Facundo que dejara de mencionar su nombre y, sobre el polémico comentario, lanzó un reto y hasta habló de una demanda. Herrera aseguró que, en caso de emprender acciones legales, dejaría al conductor en la ruina, por lo que solo prefiere demostrar la falsedad de sus palabras, las cuales la habrían afectado en su carrera.

“Facundo, te reto, ¿cuánto me vas a dar? Lo hacemos aquí con todos los medios, un ultrasonido al lado y una ginecóloga; no la voy a elegir yo. ¿Sabes cuántos contratos a mí se me han caído por esa estupidez que él dijo hace veintitantos años? Muchas, simplemente yo perdí todo mi público heterosexual a raíz de su estupidez”. Lorena Herrera

Lorena Herrera lanza nuevo reto a Facundo. / Redes sociales

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¿Por qué Facundo podría demandar a Lorena Herrera?

En medio de los dimes y diretes que volvieron a surgir, Facundo fue cuestionado por los medios. Una vez más, el conductor reconoció la influencia que Lorena Herrera tuvo en su carrera para bien y negó tener ‘misieras’ como dejó entrever la cantante.

“Yo también la puedo demandar porque ella dijo que puras miserias, entonces vamos al urólogo, pero pongo de buenas, revisamos, y ya que diga: ‘no, no estaba tan mal como yo pensaba’. En ese momento tenía otras reglas el juego; ahorita no diría algo así”. Facundo

Facundo aseguró que eran otros tiempos y el comentario surgió desde la inconsciencia, pero bromeó sobre la pérdida de contratos, pues dijo que él también se vio afectado cuando Herrera aseguró que tenía miserias; sin embargo, optó por cerrar el tema diciendo: “Yo ya me di cuenta de que prefiero más mi paz que mi fama. Entonces prefiero ya no estar haciendo escándalos”.

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Así lo dijo Facundo: