Facundo ¿se subiría al ring con Lorena Herrera? Revive polémica sobre si es hombre ¿No aprende?

La polémica entre Facundo y Lorena Herrera volvió a colocarse en tendencia luego de que el conductor retomara un tema que lo ha acompañado por más de dos décadas. Durante un encuentro con la prensa, el presentador revivió la teoría que en su momento generó controversia sobre la también actriz, lo que nuevamente encendió las redes sociales.

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Facundo / Redes sociales

¿Cómo comenzó la “pelea” entre Facundo y Lorena Herrera?

El origen del conflicto mediático se remonta al año 2000, cuando Facundo conducía el programa “Toma libre”. De acuerdo con lo que contó el propio conductor en Pinkypromise, la producción enfrentaba problemas de audiencia, lo que llevó a buscar estrategias para generar impacto.

Según su relato, Lorena Herrera fue invitada a participar en un sketch con temática provocadora, donde se planteó una escena que simularía un escándalo.

“¿Por qué no hacemos como que ustedes se qu¡tan la ropa, me quieren d3snud@r y yo me ofendo? Me salgo del foro y hacemos un escándalo” Lorena Herrera según Facundo

Posteriormente, Facundo explicó que, a raíz de esa dinámica, el programa logró repuntar en audiencia gracias al impacto que generó el escándalo. Tiempo después, ambos coincidieron en un antro, donde comenzaron a recordar la anécdota. Durante esa conversación, una cámara se acercó y, al notar que estaban siendo grabados, Lorena Herrera cambió el modo de convivencia con Facundo, reaccionando de manera alterada, para seguir con el discurso que habían creado en el programa. Luego de eso, aceptó que él dijo que Lorena era hombre.

“Lo que sí no estaba planeado, que sí destapó cierto problema fue cuando yo dije que Lorena Herrera era hombre porque ella dijo: ‘Es que se desnudó, se paró frente a mi y además tenía un chilito’ y yo dije: ‘Sí porque ella lo tiene más grande’ y ahí valió ma...” Facundo

En su relato, también puntualizó que, aunque el escándalo inicial sí estaba planeado como parte de una estrategia televisiva, hubo elementos que ya no formaban parte del acuerdo original.

A partir de ese momento, comenzó a circular el rumor sobre el género de la actriz. Ahora el propio Facundo revivió la polémica, ¿qué dijo? ¡Te contamos!

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Reviven la polémica entre Lorena Herrera y Facundo / Especial

¿Qué dijo Facundo sobre Lorena Herrera y por qué revivió la polémica?

Durante una entrevista retomada en televisión, Facundo habló sobre la posibilidad de enfrentarse a Lorena Herrera incluso en un ring y soltó un comentario que dio pie a que reviviera la antigua teoría que él mismo impulsó años atrás.

“Estaría bueno ese. Yo creo que sí me madrea… No, todavía no tengo las pruebas” Facundo

Posteriormente, añadió:

“Me encantaría poder asegurar cualquiera de las dos opciones, pero todavía no… todo científico requiere de una experimentación y pues yo no he tenido ese experimento todavía en mis manos”. Facundo

El conductor también recordó dinámicas pasadas entre ambos, como una en la que utilizaron collares de descargas eléctricas: “Sí se manchó machín, sí me electrocutó, me dio unos buenos toques”. Además, aseguró que ha intentado disculparse en varias ocasiones:

“Ya le pedí perdón varias veces… en mi programa le canté una canción para pedirle perdón”. Facundo

En la misma conversación, Facundo reconoció su percepción actual sobre la actriz:

“Después de conocerla, sí debo reconocer que no solo es una hermosa persona, sino que es una gran mujer”. Facundo

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¿Lorena Herrera respondió a las declaraciones recientes de Facundo?

Hasta el momento, no se ha difundido una respuesta directa reciente de Lorena Herrera ante estas nuevas declaraciones. Sin embargo, el tema ha sido señalado como uno que en el pasado le generó incomodidad, de acuerdo con comentarios retomados en programas de espectáculos.

En la entrevista, Facundo hizo referencia a que en algún momento existió la posibilidad de acciones legales: “Hasta que pues ya me quería demandar”, comentó. También explicó que originalmente consideraba que todo se trataba de una broma mediática: “

Yo pensaba que sí… que sí era broma”. Facundo

Las declaraciones se dan en un contexto donde el conductor ha estado en el centro de la conversación digital por diversas situaciones recientes, lo que ha llevado a que internautas retomen episodios pasados de su trayectoria.

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