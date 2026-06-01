¿Hoy inicia La casa de los famosos México? Revelan más pistas de la cuarta temporada, ¿entra Sylvia Pasquel?
Pablo Chagra reveló más pistas sobre los habitantes de La casa de los famosos México 2026 y el grupo de conductores que estarán al frente del reality.
Faltan pocas semanas para que de inicio la nueva temporada de La casa de los famosos México 2026. Los rumores sobre los posibles habitantes se han hecho presentes desde hace meses, sobre todo tras el éxito de La mansión VIP y la La granja VIP.
Debido al éxito que tuvieron ambos realities, se llegó a especular que la productora Rosa María Nogueron cancelaría la segunda temporada ante posible fracaso; sin embargo, no fue así, pues hoy comienza a escribirse un nuevo capítulo.
No te pierdas: Ernesto Laguardia: “No descarto regresar al programa Hoy y tampoco entrar a La casa de los famosos México”
¿Qué se sabe de la cuarta temporada de La casa de los famosos México?
Pablo Chagra reveló que hoy comienzan los preparativos de La casa de los famosos México, principalmente con algunos habitantes que ya fueron firmados y el equipo de conductores, que hasta ahora, se mantiene igual que la temporada anterior, solo está en duda la presencia de Marie Claire Carp.
“Hoy comienza parte del elenco, tanto de conductores como habitantes, a crear esta fantasía que nos dara vida. La conducción quedará prácticamente igual, Diego y Odalys cuatro días a la semana, Galilea en nominación y eliminación, y Margaleff y Wendy en las pre y post galas”, explicó Pablo Chagra.
Además de hablar sobre el equipo de conductores, dio algunas pistas de los posibles habitantes, pues desde hace algunas semanas comenzaron a circular en redes listas filtradas.
Lee: Galilea Montijo será la nueva conductora de famoso reality: ¿deja La casa de los famosos México? Así lo anunció
¿Ya hay participantes confirmados para La casa de los Famosos México 4?
Uno de los nombres que más se repite como posible habitante es Consuelo Duval, personalidad que fue descartada por Pablo Chagra, al igual que Marlen Favela, Polo Morín y Yadhira Carrillo.
Tammy Parra, es una de las influencer que continuamente es mencionada en las listas y, según Pablo Chagra, ya la han buscado en ocasiones anteriores, por lo que podría convertirse en habitante.
Respecto a Yetus, amigo de Aldo de Nigris, último ganador del reality, Chagra explicó que tiene una posibilidad alta, pues se acostumbra a tener a un representante regio. Finalmente, aseguró que algunas de las artistas con mayor posibilidad son:
- Laura Flores
- Cynthia Klitbo
- Mariana Ochoa
- Raquel Garza
- Karenka
Lee: Alfredo Adame defiende a La mansión VIP y dice que las palabras de Rosa María Noguerón son “envidia”
¿Qué se ha dicho sobre el posible ingreso de Sylvia Pasquel a La casa de los famosos México?
De acuerdo con Pablo Chagra no existe la posibilidad de que Sylvia Pasquel acceda a entrar a La casa de los famosos México, pero no descarta por completo su nombre porque anteriormente fue parte de “Siempre reinas”.
Además, cabe destacar que una fuente contó a TVNotas que Sylvia Pasquel pidió no hablar de su familia en caso de entrar a La casa de los famosos México; sin embargo, su decisión aún no había sido tomada.
La actriz habría considerado entrar al reality show después de ver el éxito que tuvo Laura Zapata en la edición de Telemundo, pero habría puesto algunas condiciones.
“Ya vino a platicar con la jefa. Empezamos con el estire y afloje de las cosas que ella pide, y qué sí y qué no aceptaría”, contó la fuente a TVNotas desde principios de mayo, hasta ahora, no se han revelado más detalles al respecto.
No te pierdas: Ferka confirma que sí les dan sustancias en ‘La casa de los famosos México’: “Su gallito pa’ que duerma”
Así anunció Pablo Chagra el inicio de La casa de los famosos México: